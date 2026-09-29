प्रेक्षकांना कसा वाटला 'मी कात टाकली'चा पहिला एपिसोड? नेटकरी म्हणतात- मुख्य नायिकेचे डोळे बघूनच...

छोट्या पडद्यावर या आठवड्यात आणखी एक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. या मालिकेची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. वर्षभरापूर्वी ही मालिका येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापूर्वी झी मराठीने त्यांच्या मालिकेची घोषणा केली होती. मात्र स्टार प्रवाहाने उशिरा घोषणा करूनही त्यांची मालिका आधी प्रदर्शित करण्यात आली. ती मालिका म्हणजे 'मी कात टाकली'. नागिणीच्या विषयावर असलेली ही मालिका आधीपासूनच प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेचा विषय बनलेली. आता पाहूया प्रेक्षकांना या मालिकेचा पहिला भाग कसा वाटलाय. .स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'मी कात टाकली' मध्ये अभिनेत्री सानिका मोजर ही मुख्य भूमिकेत दिसतेय. तिच्यासोबत एका नव्या चेहऱ्याला संधी देण्यात आलीये. नितेश कांबळे हा मुख्य भूमिकेत दिसतोय. मालिकेत भद्रगढमधलं विष्णूचं मंदिर समोर येतं आणि त्यातील रहस्य आता यामिनी सगळ्यांसमोर आणणार आहे. या मालिकेचा पहिला भाग पाहून आता प्रेक्षक आनंदी झालेत. त्यांना मालिकेचा पहिला भाग आवडलाय. एकाने लिहिलं, 'वाव अंगावर काटा आला बघताना.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'एकदम मस्त ..थोडा वेगळा विषय आणि VFX पण चांगलेच जमलेय. वेळ लवकरची हवी होती जरा,' .आणखी प्रेक्षकांनीही मालिकेचं कौतुक केलंय. 'एकदम मस्त ..थोडा वेगळा विषय आणि VFX पण चांगलेच जमलेय', 'यामिनी खूप आवडली. खूप छान एपिसोड होता. सानिका मोजर ने जे काम केले त्या अतिशय कौतुकास्पद आहे..', 'खूपच छान होता एपिसोड उत्सुकता वाढली काय होणार पुढे खूपच छान सीरियल काही तरी नवीन बघायला मिळेल.' सानिकाच्या डोळ्यांनी तर प्रेक्षकांवर जादू केलीये. या कथेसाठी तिचे खरेखुरे डोळे खूपच उपयुक्त ठरतायत. तर प्रेक्षक निळ्या नागाबद्दलदेखील प्रश्न विचारतायत. खरंच निळा नाग असतो का? मालिकेत निळा नाग कसा दाखवणार असे प्रश्न आता प्रेक्षकांना पडलेत. .एकूणच नव्याने सुरू झालेली ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये. 'मी कात टाकली' ही मालिका स्टार प्रवाहवर रात्री १०. ३० वाजता सुरू करण्यात आली आहे. .ती आमच्या मुलाला सहज मुंबईला घेऊन जाऊ शकली असती पण... ज्योतिकाबद्दल सासऱ्यांचं स्पष्ट मत; म्हणाले- तिने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.