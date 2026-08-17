नागपंचमीच्या मुहूर्तावर सुरू झालं स्टार प्रवाहच्या 'मी कात टाकली'चं शूटिंग; कोण आहे मुख्य नायिका? कोणती मालिका संपणार?

Star Pravah Serial: सध्या छोट्या पडद्यावर अनेक नवीन मालिका पाहायला मिळतायत. अनेक वाहिन्यांवर नवनवीन विषय असलेल्या नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. तर काही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतायत. काही दिवसांपूर्वीच स्टार प्रवाहवर 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' ही मालिका सुरू झालीये. अशीच एक मालिका स्टार प्रवाहवर सुरू होणार आहे ज्याची घोषणा २ महिन्यांपूर्वीच करण्यात आली होती. आता नागपंचमीच्या मुहूर्तावर या मालिकेचं शूटिंग सुरू करण्यात आलंय. या सोबतच आणखी एका मालिकेचं शुटिंगही सुरू झालंय. कोणत्या आहेत या मालिका? .नुकताच स्टार प्रवाहावरील 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. आता स्टार प्रवाहवर आणखी २ नव्या मालिका सुरू होणार आहेत. वाहिनीवरील 'मराठी मिडीयम' या मालिकेचं शूटिंग सुरू झालं होतं. आता 'मी कात टाकली' या मालिकेचं शुटिंगही सुरू झालंय. या मालिकेत इच्छाधारी नागिणीची कथा' पाहायला मिळणार आहे. २ महिन्यांपूर्वी स्टार प्रवाहने ८ नव्या मालिकांची घोषणा केली होती. या दोन्ही मालिका त्यातल्याच एक आहेत. 'मी कात टाकली'च्या सेटवरचा एक फोटो समोर आला आहे. या फोटोमध्ये मालिकेतील नायक आणि नायिका दिसत आहेत. मात्र दोघांनीही आपल्या चेहऱ्यासमोर क्लॅपबोर्ड धरला आहे. .त्यामुळे या मालिकेत मुख्य भूमिकेत कोण आहे हे अजूनही समोर आलेलं नाही. मात्र या मालिकेसाठी 'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका बंद होणार असल्याचं बोललं जातंय. या मालिकेत रेश्मा शिंदे मुख्य भूमिकेत आहे. याबद्दल वाहिनीकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता कोणती मालिका बंद होणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .'धर्मवीर' पाहिल्यावर रस्त्यावर प्रसाद ओकची वाट पाहत थांबलेले उद्धव ठाकरे; अभिनेत्याने सांगितला तो प्रसंग; म्हणाला- त्यांनी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.