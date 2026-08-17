Premier

नागपंचमीच्या मुहूर्तावर सुरू झालं स्टार प्रवाहच्या 'मी कात टाकली'चं शूटिंग; कोण आहे मुख्य नायिका? कोणती मालिका संपणार?

STAR PRAVAH NEW SERIAL SHOOTING STARTS: छोट्या पडद्यावर आता आणखी एक नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आज नागपंचमीच्या मुहूर्तावर या मालिकेचं शूटिंग सुरू झालंय.
STAR PRAVAH SERIAL OFF AIR

STAR PRAVAH SERIAL OFF AIR

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

Star Pravah Serial: सध्या छोट्या पडद्यावर अनेक नवीन मालिका पाहायला मिळतायत. अनेक वाहिन्यांवर नवनवीन विषय असलेल्या नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. तर काही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतायत. काही दिवसांपूर्वीच स्टार प्रवाहवर 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' ही मालिका सुरू झालीये. अशीच एक मालिका स्टार प्रवाहवर सुरू होणार आहे ज्याची घोषणा २ महिन्यांपूर्वीच करण्यात आली होती. आता नागपंचमीच्या मुहूर्तावर या मालिकेचं शूटिंग सुरू करण्यात आलंय. या सोबतच आणखी एका मालिकेचं शुटिंगही सुरू झालंय. कोणत्या आहेत या मालिका?

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
star pravah serial
Marathi News Esakal
www.esakal.com