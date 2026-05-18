मायकल जॅक्सनच्या बायोपिकचा भारतात बोलबाला!

Marathi Entertainment News : जगप्रसिद्ध पॉप स्टार मायकल जॅक्सनच्या आयुष्यावर आधारित 'मायकल' हा हॉलिवूड चित्रपट सध्या भारतीय बॉक्स ऑफिसवर आपला दबदबा राखून आहे. प्रदर्शनाच्या तिसऱ्या आठवड्यात पदार्पण करतानाही या चित्रपटाची जादू ओसरलेली नाही. आकडेवारीनुसार, या चित्रपटाने भारतात ५० कोटींहून अधिक कमाई करत आपला यशस्वी प्रवास सुरू ठेवला आहे..प्रदर्शनाच्या १९ व्या दिवशी या चित्रपटाने देशभरातील १,४५४ शोजच्या माध्यमातून सुमारे १.०५ कोटी रुपयांची कमाई केली. यामुळे चित्रपटाची भारतातील एकूण निव्वळ कमाई आता ५४.०५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मायकल जॅक्सनची जगभरातील लोकप्रियता आणि त्याच्या वादग्रस्त तरीही प्रेरणादायी जीवनाबद्दलची उत्सुकता हे या चित्रपटाच्या यशाचे मुख्य कारण मानले जात आहे..मायकल जॅक्सनची जगभरातील लोकप्रियता आणि त्याच्या वादग्रस्त तरीही प्रेरणादायी जीवनाबद्दलची उत्सुकता हे या चित्रपटाच्या यशाचे मुख्य कारण मानले जात आहे. संगीतातील त्याची कारकीर्द आणि वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी विविध वयोगटातील प्रेक्षक गर्दी करत आहेत. विशेषतः 'माऊथ पब्लिसिटी' आणि सोशल मीडियावरील सकारात्मक चर्चांमुळे या चित्रपटाला मोठी मदत झाली आहे.. मायकल जॅक्सनची मुख्य भूमिका त्याचा पुतण्या जॅफर जॅक्सन याने साकारली आहे. जॅफरने मायकलची शैली, नृत्य आणि हावभाव इतक्या हुबेहूब साकारले आहेत की, प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..पुण्याहून मुंबईला आला पण परत जाताना दादर स्टेशनवर फसला; 'कमळी' मधील ऋषीने सांगितला अनुभव, म्हणतो, 'असं कसं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.