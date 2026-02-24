शेवटी त्यांचे सीन बसूनच व्हायचे... 'आई कुठे काय करते' करताना अशी झालेली कांचन आजींची अवस्था; मिलिंद गवळींचा खुलासा

'आई कुठे काय करते' या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर तब्बल ४ वर्ष अधिराज्य केलं. या मालिकेतील आई ही घराघरात लोकप्रिय झाली. तिच्यासोबत मालिकेतील इतर कलाकारही. त्यातही मधुराणी प्रभुळकर आणि मिलिंद गवळी यांना या मालिकेने प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. सोबतच आप्पा आणि कांचन आजीही प्रेक्षकांच्या आवडत्या बनल्या. सुरुवातीला सुनेवर हुकूम गाजवणाऱ्या पण आपला मुलगा चुकलाय हे समजल्यावर त्याच सुनेच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या कांचन आजी प्रेक्षकांना भावल्या. मालिकेत ही भूमिका ज्येष्ठ अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी साकारली होती. मात्र या मालिकेदरम्यान त्यांना खूप त्रास झाला होता. मिलिंद गवळी यांनी त्यांच्या त्रासाबद्दल एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .मिलिंद यांनी नुकतीच मायबोली मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना मिलिंद म्हणाले, 'अर्चना पाटकर ज्या आईचा रोल करायच्या, त्या फार लांब राहायच्या. त्यांना यायला जायला त्रास व्हायचा. मी त्यांना म्हंटल तुम्ही इथेच भाड्याने घर घ्या. काही दिवस तुम्ही इथे राहा. म्हणजे प्रवास वाचेल. पण त्या म्हणाल्या, नाही पण मी माझ्या नवऱ्याला सोडून नाही राहू शकत. तर त्या रोज तीन तास प्रवास करून यायच्या. त्या पाच वर्षात त्यांची तब्येत इतकी खालावली, त्यांना जॉइंट्सचा प्रॉब्लेम झाला. त्यांना उठता येईना.' .'त्यांचे सीन बसून करावे लागायचे. मी त्यांना म्हणायचो नाही कांचन आई उठा मेकअप रूममधून आणि रोज अर्धा पाऊण तास आपण गार्डनमध्ये चालूया. त्या म्हणाल्या, मी चालूच नाही शकत. म्हणजे एका पॉइंटला डॉक्टरने त्यांना उठायला पण नाही सांगितलं.' 'आई कुठे काय करते' नंतर अर्चना कोणत्याही मालिकेत दिसल्या नाहीत. मात्र त्या आपल्या मालिकेतील कलाकारांना भेटत असतात. त्यांच्यासोबतचे फोटोही शेअर करत असतात. .आम्ही आमचं बाळ गमावलं... लोकप्रिय मराठी इन्फ्लूएन्सर कपलला धक्का; म्हणाले- ५ व्या महिन्यात समजलं की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.