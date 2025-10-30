Mirzapur The Movie: ‘मिर्झापूर...’चे बनारसमधील चित्रीकरण पूर्ण

प्रेक्षकांना उत्सुकता लागलेला चित्रपट ‘मिर्झापूर : द मूव्ही’ आता नव्या टप्प्यात दाखल झाला आहे. लोकप्रिय कलाकार पंकज त्रिपाठी, अली फजल आणि श्वेता त्रिपाठी यांनी या चित्रपटाच्या बनारसमधील चित्रीकरण पूर्ण केलं आहे..दोन आठवडे चाललेलं हे चित्रीकरण बनारसच्या घाटांवर, गल्ल्यांमध्ये आणि गूढ वातावरणात पार पडले. शूटिंगदरम्यानच्या काही दृश्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल होताच चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे..आता या चित्रपटाचं पुढचं शेड्युल नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईत सुरू होणार आहे. पंकज त्रिपाठी यांनी यानिमित्ताने सांगितलं, की ‘‘मिर्झापूरने मला आयुष्यातील सर्वात जास्त लक्षात राहणारी भूमिका दिली आहे..बनारसमध्ये पुन्हा शूट करणं म्हणजे एका आध्यात्मिक अनुभवासारखं होतं. इथली ऊर्जा, भक्ती, अराजकता आणि शांती सगळं काही या कथेला अधिक गडद आणि जिवंत बनवतं.’’ या बनारस शेड्युलच्या यशस्वी समाप्तीनंतर, ‘मिर्झापूर : द मूव्ही’बद्दलची प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे..चांगल्या भूमिका केल्या पण मी अजूनही स्टार झालेलो नाही... सुबोध भावेचं वक्तव्य चर्चेत .हा चित्रपट पुन्हा एकदा सूड, भावना आणि संस्मरणीय पात्रांचा नवा भव्य अध्याय उघडण्याचं वचन देते. ‘मिर्झापूर’ मालिकेच्या चाहत्यांसाठी ही एक खास पर्वणी ठरणार आहे, ज्यात गँगस्टर ड्रामाचा गाभा कायम ठेवत नव्या उंचीवर पोहोचण्याची तयारी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.