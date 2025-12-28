मिर्झापूर ते रक्तांचल: 'या' सीरिजच्या तीनही सीझनने घातला धुमाकूळ; आता चौथ्या सीझनची उत्सुकता; तुम्ही कुठल्या सीरिजची वाट पाहताय?

OTTच्या झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात टिकून राहणे ही स्वतःत एक मोठी परीक्षा असते. प्रेक्षकांची बदलती आवड, वाढता खर्च आणि व्ह्यूअरशिपचा दबाव यामुळे अनेक वेब शोज दुसऱ्या सीझनपर्यंतही पोहोचत नाहीत. अशा परिस्थितीत एखादा शो तिसऱ्या सीझनपर्यंत किंवा त्याहून पुढे जातो, याचा अर्थ तो सातत्याने लोकप्रिय राहिला, त्याची कथा मजबूत होती आणि त्याला निष्ठावान प्रेक्षकांचा पाठिंबा मिळाला. खालील वेब शोजनी केवळ पहिल्या सीझनमध्येच लोकांची मने जिंकली नाहीत, तर ते सांस्कृतिक चर्चेचाही कायम भाग बनले — आणि म्हणूनच क्रिएटर्स व प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांना पुन्हा पुन्हा पुढे नेले..1. पंचायतग्रामीण भारताच्या पार्श्वभूमीवर घडणारी, साध्या रोजच्या जीवनावर आधारित हलकीफुलकी मालिका म्हणून सुरू झालेली पंचायत आज देशातील सर्वाधिक आवडत्या वेब फ्रँचायझींपैकी एक ठरली आहे. नैसर्गिक पात्रे, निवांत विनोद आणि भावनिक उब यामुळे या शोने दाखवून दिले की भव्य सेट्स किंवा नाट्य नसलं तरी मन जिंकता येतं. मजबूत कथा आणि उत्कृष्ट वर्ड-ऑफ-माउथमुळे हा शो सलग अनेक सीझन्सपर्यंत पोहोचला, आणि प्रत्येक सीझनसोबत फुलेरा व प्रेक्षकांमधील नातं अधिक घट्ट झालं.2. मिर्झापूरमास अपील आणि कल्ट स्टेटसच्या बाबतीत मिर्झापूरशी तुलना होईल असे शोज फारसे नाहीत. सत्तासंघर्ष, लक्षात राहणारी पात्रं आणि दमदार डायलॉग्जमुळे हा क्राइम ड्रामा पाहता पाहता पॉप-कल्चर फेनॉमेनन बनला. तिसऱ्या सीझनपर्यंत पोहोचणं हीच गोष्ट पुरेशी आहे हे सांगण्यासाठी की त्याची कथा आजही तितकीच प्रभावी आहे आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता अजूनही तितकीच जिवंत आहे..3. द फॅमिली मॅनगुप्तहेरगिरी आणि कौटुंबिक आयुष्य यांचा समतोल राखणं अवघड असतं, पण द फॅमिली मॅनने हा फॉर्म्युला अप्रतिमरीत्या साधला. अॅक्शन, विनोद, उपरोध आणि भावनिक कथानक यांचं अनोखं मिश्रण प्रेक्षकांच्या मनाला भिडलं आणि ही मालिका देशातील सर्वाधिक प्रशंसित वेब सिरीजपैकी एक बनली. प्रत्येक पुढील सीझनसोबत वाढणारे दांव आणि अधिक घट्ट होत जाणारे लेखन यामुळे तिची लोकप्रियता कायम टिकली आहे..4. रक्तांचल1980 च्या दशकातील उत्तर प्रदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित रक्तांचलने सत्ता, राजकारण आणि गुन्हेगारीचं वास्तव रूप थेट आणि प्रभावीपणे मांडून स्वतःची ठसठशीत ओळख निर्माण केली. जमिनीवरची कथा आणि दमदार अभिनयामुळे या शोने एक विश्वासू प्रेक्षक वर्ग तयार केला — ज्यामुळे निर्मात्यांना दोन सीझनच्या पुढे जाण्याचा आत्मविश्वास मिळाला. विजय सिंहच्या भूमिकेत क्रांती प्रकाश झा असलेला तिसरा सीझन सध्या निर्मितीत आहे आणि प्रेक्षक त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..5. दिल्ली क्राईमसत्य घटनांवर आधारित दिल्ली क्राईमने आपल्या वास्तववादी सादरीकरणामुळे आणि कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित कथांच्या संवेदनशील मांडणीमुळे वेगळी ओळख निर्माण केली. समीक्षकांची दाद, आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि प्रभावी अभिनयामुळे ही मालिका एका सीझनवरच न थांबता पुढेही वाढत राहिली. प्रत्येक नवा सीझन तिची प्रासंगिकता आणि प्रभाव अधिक ठळक करतो..हृदयाला स्पर्श करणाऱ्या साध्या कॉमेडीपासून ते ताणतणावाने भरलेल्या क्राइम ड्रामापर्यंत — हे शोज सिद्ध करतात की जेव्हा कंटेंट खर्या अर्थाने प्रेक्षकांशी जोडला जातो, तेव्हा प्रेक्षक पुन्हा पुन्हा त्याच्याकडे परत येतात — आणि प्लॅटफॉर्म्सही हा प्रवास पुढे नेत राहायला आनंदाने तयार होतात. .देवाने मला अशी मुलगी दिली कारण... लेकीबद्दल भरभरून बोलले अजिंक्य देव; म्हणाले- ही सगळी मुलं खास... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.