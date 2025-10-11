एक मिस युनिव्हर्स तर दुसरे अँग्री यंग मॅन; ऐश्वर्या राय की अमिताभ बच्चन, दोघांमध्ये कुणाची संपत्ती जास्त आहे?

बॉलिवूडचे महानायक असलेले अमिताभ बच्चन यांचा आज वाढदिवस आहे. आज ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अमिताभ यांनी वयाची ८३ वर्ष पूर्ण केली आहेत. मात्र आजही ते आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतात. अमिताभ यांनी अनेक हिट चित्रपटात काम केलं. अनेक चढ उत्तर पाहिले. बॉलिवूडमधील श्रीमंत कलाकारांच्या यादीत त्यांचं नाव घेतलं जातं. मात्र बच्चन कुटुंबात आणखी एक व्यक्ती आहे जी अभिनयाच्या आणि लोकप्रियतेच्या बाबतीत बिग बींना टक्कर देते. ती म्हणजे ऐश्वर्या राय. हे दोघेही कलाविश्वातील मोठे आयकॉन आहेत. या दोघांकडेही प्रचंड संपत्ती आहे. मात्र या दोघांपैकी अधिक श्रीमंत कोण आहेहे तुम्हाला ठाऊक आहे का? .अमिताभ बच्चन यांची संपत्ती अमिताभ बच्चन हे चित्रपट आणि जाहिरात यांमधून प्रचंड कमाई करतात. अमिताभ बच्चन एका चित्रपटासाठी सुमारे ६ कोटी रुपये मानधन घेतात. त्यांनी मनोरंजन क्षेत्रातील कारकिर्दीव्यतिरिक्त, रिअल इस्टेटमध्येही गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक पोर्टफोलिओ खूप प्रभावी आहे.त्यांना महागड्या गाड्यांची आवड आहे. त्यांच्याकडे १८ लक्झरी गाड्या आहेत, ज्यात दोन मर्सिडीज आणि एक रेंज रोव्हरचा समावेश आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्या बँक खात्यात १२० कोटी रुपये आहेत आणि त्यांची एकूण संपत्ती ३,१९० कोटी रुपये आहे..ऐश्वर्या राय बच्चनची संपत्तीऐश्वर्या राय चित्रपटांव्यतिरिक्त जाहिराती, प्रॉपर्टी व्हेंचर आणि स्टार्टअप्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतूनही मोठी कमाई करते. ऐश्वर्याचा गुंतवणूक पोर्टफोलिओ मजबूत आहे. तिने बंगळुरू येथील हेल्थ केअर स्टार्टअपमध्ये तसेच एका विंड पॉवर प्रोजेक्टमध्येही गुंतवणूक केली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ऐश्वर्याने मुंबई आणि दुबईमध्ये अनेक प्रॉपर्टीजमध्ये गुंतवणूक केली आहे. तिची एकूण संपत्ती ९०० कोटी रुपये आहे. ती बॉलिवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रींपैकी एक आहेत. विशेष म्हणजे तिची संपत्ती पती अभिषेक बच्चनच्या संपत्तीपेक्षा चार पटीने जास्त आहे..अधिक श्रीमंत कोण?ऐश्वर्या राय-बच्चन हिची अंदाजित संपत्ती ९०० कोटी रुपये आहे, तर अमिताभ बच्चन यांची अंदाजित संपत्ती ३,१९० कोटी रुपये आहे. या आकडेवारीनुसार, अमिताभ बच्चन यांची एकूण संपत्ती ऐश्वर्या राय-बच्चनपेक्षा खूप जास्त आहे आणि ते कुटुंबात सर्वाधिक श्रीमंत आहेत..त्यांच्या हातचा तो पदार्थ मी रोज खाऊ शकते... शिवानी सोनारने केलं सासूबाईंचं कौतुक; म्हणाली- नवीन लग्न... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.