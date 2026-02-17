पडद्यावर रोमॅंटिक हिरो पण खऱ्या आयुष्यात पत्नीला अशी वागणूक द्यायचा मिथुन चक्रवर्ती; इतक्या सुंदर बायकोला त्याने...

बॉलिवूडचा 'डिस्को डान्सर' मिथुन चक्रवर्ती याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक चर्चा रंगत असतात. मिथुनने १९७९ मध्ये अभिनेत्री आणि मॉडेल हेलेना ल्यूक हिच्याशी लग्न केलं. मात्र, हे नातं फक्त चार महिने टिकलं आणि दोघांचा घटस्फोट झाला. हेलेना ल्यूकने 'मर्द', 'दो गुलाब' आणि 'आओ प्यार करें' सारख्या चित्रपटांत काम केलेलं. विशेष म्हणजे अमिताभ बच्चन यांच्या 'मर्द' चित्रपटात त्यांनी ब्रिटिश राणीची भूमिका साकारली होती. मात्र अशा गोड अभिनेत्रीसोबत लग्न करूनही मिथुन स्वतःचा संसार चार महिनेही का टिकवू शकला नाही असा प्रश्न अनेकांना पडतो. .नात्यात दुरावामिथुन आणि हेलेना यांच्या लग्नानंतर त्यांच्या घरात वादाची ठिणगी पडली ती मिथुनच्या दोन चुलत भावांमुळे. रिपोर्ट्सनुसार, मिथुनचे दोन बेरोजगार चुलत भाऊ त्यांच्याच घरी राहत होते. हे दोघेही कोणतंही काम न करता मिथुनच्या पैशावर ऐश करत असत. इतकंच नाही तर त्यांनी घरात दोन कुत्रेही पाळले होते. नवीन लग्न झालेल्या हेलेना यांना पतीच्या घरात या गोष्टी खटकू लागल्या आणि त्यातूनच पती-पत्नीत खटके उडू लागले. .टोकाचा निर्णय एके दिवशी कंटाळून हेलेनाने मिथुन यांना स्पष्ट सांगितलं की, तुमच्या भावांना घरातून जायला सांगा. मात्र, मिथुनने आपल्या भावांची पाठराखण करत हेलेनालाच उलट सुनावलं की, "माझे भाऊ कोठेही जाणार नाहीत, जर तुला त्रास होत असेल तर तू हे घर सोडून जाऊ शकतेस." पतीच्या या उत्तरामुळे हेलेनाला मोठा धक्का बसला. याशिवाय, मिथुन हेलेना यांच्या जुन्या मित्रावरून (जावेद खान) तिला सतत टोमणे मारायचा आणि तिच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायचा, असा आरोपही हेलेनाने केला होता. .योगिता बाली यांच्याशी अफेअर आणि घटस्फोटहेलेनाने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, मिथुन स्वतःवर प्रेम करणारा व्यक्ती आहे आणि तो महिलांचा आदर करत नाही. त्याचदरम्यान, वर्तमानपत्रात मिथुन चक्रवर्ती आणि अभिनेत्री योगिता बाली यांच्या अफेअरच्या बातम्या येऊ लागल्या. हे वाचल्यानंतर हेलेनाने मिथुनला सोडण्याचा निर्णय घेतला. मिथुनसोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर तिने चित्रपटसृष्टीत नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात तिला यश मिळालं नाही. अखेर तिने 'डेल्टा एअरलाईन्स'मध्ये फ्लाईट अटेंडंट म्हणून नोकरी पत्करली..अखेरचा प्रवासहेलेना ल्यूक अनेक वर्षांपासून न्यूयॉर्कमध्ये स्थायिक होत्या. गेल्या काही काळापासून त्यांची प्रकृती खालावली होती आणि ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. मिथुन यांच्या आयुष्यातील हे पहिलं लग्न आजही बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चिल्या जाणाऱ्या प्रकरणांपैकी एक मानलं जातं. .उघडणार आठवणींचा पेटारा की टॉर्चर चा मारा? कसा आहे 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' चित्रपट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.