दो दीवाने सहर में Movie Review : उणिवांना आत्मविश्वासाच्या जाणिवांची झालर

Bollywood News : महानगरांचा वाढणारा झगमगाट, आकाशाला भिडणाऱ्या इमारती आणि सोशल मीडियावर दिसणारं 'परफेक्ट' आयुष्य... या सगळ्याच्या पडद्यामागे अनेकदा काही हळव्या आणि अंतर्मुख करणाऱ्या कहाण्या दडलेल्या असतात. या कथा मोठ्या स्वप्नांच्या नसून, आपल्यातील उणिवांसोबत जगणाऱ्या सामान्य माणसांच्या असतात. अशाच संवेदनशील वास्तवाला स्पर्श करणारा चित्रपट म्हणजे 'दो दीवाने सहर में'. दिग्दर्शक रवी उदयवार यांनी या चित्रपटातून आजच्या पिढीची, मनाच्या कोपऱ्यात दडलेल्या भीतीला वाचा फोडणारी एक तरल प्रेमकहाणी मांडली आहे..चित्रपटाची कथा मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात राहणाऱ्या रोशनी श्रीवास्तव (मृणाल ठाकूर) आणि शशांक शर्मा (सिद्धांत चतुर्वेदी) यांच्या आयुष्याभोवती फिरणारी आहे. शशांक एका नामांकित कॉर्पोरेट कंपनीत काम करणारा हुशार आणि मेहनती तरुण असतो. मात्र त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात एक खोलवर दडलेली 'हिचकिचाहट' असते. 'श' आणि 'स' या अक्षरांच्या उच्चारातील त्याची अडचण ऐकायला जरी किरकोळ वाटली, तरी संवादालाच सर्वस्व मानणाऱ्या कॉर्पोरेट जगात हीच गोष्ट त्याचा आत्मविश्वास पोखरत जात असतो. .दुसरीकडे रोशनी एका मोठ्या मीडिया एजन्सीत कार्यरत असते. ती आधुनिक विचारांची, स्वतंत्र आणि आत्मनिर्भर असते. मात्र आपल्या दिसण्याबाबत असलेला न्यूनगंड तिला सतत आतून कुरतडत राहतो. समाजाच्या नजरेपासून स्वतःला लपवण्याचा तिचा प्रयत्न हा मुळात स्वीकार न मिळण्याच्या भीतीतून जन्माला आलेला असतो. या दोघांवरही कुटुंबाकडून लग्नासाठी दबाव वाढलेला असतो; पण हा महत्त्वाचा निर्णय ते सतत पुढे ढकलत राहतात. त्यांच्या या टाळाटाळीमागे जोडीदाराबद्दलची शंका नसून, स्वतःबद्दलची भीती अधिक असते. "जेव्हा आपणच स्वतःला स्वीकारू शकत नाही, तेव्हा दुसरं कुणी आपल्यावर प्रेम कसं करेल?" हा प्रश्न दोघांनाही सतावत असतो. शेवटी या महानगराच्या कोलाहलात हरवलेली ही दोन मनं स्वतःच्या शंकांवर मात करतील का, आपल्या उणिवांना स्वीकारून ते समाजाचे मुखवटे उतरवतील का आणि सरतेशेवटी एकमेकांच्या साथीने आयुष्याच्या नव्या प्रवासाला म्हणजेच लग्नाला होकार देतील का, हे चित्रपटात पाहिलेले बरे....दिग्दर्शक रवी उदयवार यांनी दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीबरोबर २०१७ मध्ये 'मॉम' चित्रपट बनविला होता. या अॅक्शन थ्रिलर चित्रपटाने प्रेक्षकांची वाहव्वा मिळविली होती. त्यानंतर त्यांनी २०२४ मध्ये 'युद्ध' चित्रपट आणला होता. यात सिद्धांत चतुर्वेदीने काम केले होते. मात्र या चित्रपटाला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही आणि आता दोनेक वर्षानंतर त्यांनी 'दो दिवाने...' आणला आहे. या चित्रपटामध्ये एक हळवी आणि हलकीफुलकी प्रेमकहाणी मांडण्यात आली आहे. ही नव्या पिढीच्या प्रेमाची गाथा असली तरी तिला भावनिक ओलावा आहे आणि त्यांनी एक चांगला विचार देण्याचा प्रयत्न केला आहे..सिद्धांत चतुर्वेदी, मृणाल ठाकूर, संदीपा धर, जॉय सेनगुप्ता, आयेशा रझा, इला अरुण, दीपराज राणा, मोना आंबेगावकर आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत. सिद्धांत चतुर्वेदीने हुशार, देखण्या व स्टायलिश अशा लव्हरबॉय शशांकची भूमिका समरसून साकारली आहे. अभिनेत्री मृणाल ठाकूरने स्वच्छंदी, सरळ व साध्या स्वभावाच्या परंतु मनामध्ये काहीसा न्यूनगंड असलेल्या रोशनीची भूमिका झकास केली आहे. त्या दोघांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री उत्तम जुळलेली आहे. अभिनेत्री संदीपा धरच्या वाट्याला काही मोजकीच दृश्ये आली आहेत आणि पडद्यावर ती सुंदर आणि सुरेख दिसली आहे. चित्रपटातील संवाद तरुणाईची भाषा सांगणारे आहेत..हेशम अब्दुल वहाब यांनी संगीतबद्ध केलेले तसेच जुबिन नौटियाल व नीती मोहन यांनी गायलेले आणि अभिरुची चंद यांनी लिहिलेले 'आसमान' हे गाणे वातावरणातील तजेलपणा सुंदर दर्शविणारे झाले आहे. मात्र चित्रपटाचा पहिला भाग संथ झाला आहे. पटकथा हळूवारपणे वाटचाल करणारी झाली आहे. तरीही एक हळवी आणि हलकीफुलकी अशी ही प्रेमकथा आहे. आज प्रत्येकाच्या मनामध्ये कुठे ना कुठे तरी असुरक्षिततेची भावना आहे. काहीच्या मनातील न्यूनगंड त्यांना सतावीत आहे; परंतु या सगळ्यावर मात करायची असेल आणि आयुष्य आनंदात जगायचे असेल तर स्वतःवर आत्मविश्वास ठेवणे आवश्यक आहे..