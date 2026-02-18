Premier

नवऱ्यासोबत महाबळेश्वरला शिफ्ट झालेल्या मृण्मयी देशपांडेने शेतात बांधली खास जागा; म्हणाली, 'भांडल्याशिवावय इथे काहीच...'

Why Mrunmayee Deshpande Shifted To Mahabaleshwar: महाबळेश्वरला शिफ्ट झालेल्या मृण्मयी देशपांडेने तिच्या पतीसोबत मिळून शेतात एक खास जागा बांधली आहे.
छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री म्हणजे मृण्मयी देशपांडे ही अत्यंत साधं आयुष्य जगते. ती मुंबईतील गजबजलेलं आयुष्य सोडून दूर निसर्गाच्या सानिध्यात शिफ्ट झालीये. तिने पतीसोबत मिळून महाबळेश्वर येथे घर बांधलं आहे. तिथेच घेतलेल्या जमिनीत ती शेती करते. या जोडप्याने जगण्याचा नवा मार्ग दाखवलाय. एक नवीन परिभाषा शिकवलीये. ‘नील अँड मोमो फार्म’ असं नाव असलेल्या ठिकाणी हे दोघे आनंदाने राहतात. आता मृण्मयीने तिच्या महाबळेश्वरमधील शेतामध्ये खास गोष्ट बांधून घेतली आहे.

