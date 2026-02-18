नवऱ्यासोबत महाबळेश्वरला शिफ्ट झालेल्या मृण्मयी देशपांडेने शेतात बांधली खास जागा; म्हणाली, 'भांडल्याशिवावय इथे काहीच...'

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री म्हणजे मृण्मयी देशपांडे ही अत्यंत साधं आयुष्य जगते. ती मुंबईतील गजबजलेलं आयुष्य सोडून दूर निसर्गाच्या सानिध्यात शिफ्ट झालीये. तिने पतीसोबत मिळून महाबळेश्वर येथे घर बांधलं आहे. तिथेच घेतलेल्या जमिनीत ती शेती करते. या जोडप्याने जगण्याचा नवा मार्ग दाखवलाय. एक नवीन परिभाषा शिकवलीये. ‘नील अँड मोमो फार्म’ असं नाव असलेल्या ठिकाणी हे दोघे आनंदाने राहतात. आता मृण्मयीने तिच्या महाबळेश्वरमधील शेतामध्ये खास गोष्ट बांधून घेतली आहे. .आता शेतीविषयी वर्कशॉप घेण्यासाठी मृण्मयी आणि तिच्या पतीने शेतात खास जागा बांधून घेतली आहे जिथे स्वप्नील इतरांना शेतीविषयी शिकवणी देऊ शकेल. मृण्मयीने खास पोस्ट करत ती जागा दाखवलीये. पोस्ट करत मृण्मयी म्हणाली, 'आम्ही जेव्हा हे शेत विकत घेतलं तेव्हा एक गोष्ट नक्की माहिती होती- स्वप्निलला इकडे शिकवायचं आहे.. आणि स्वप्निलने इकडे वर्कशॉप घ्यायला हवी होती अशी माझीही इच्छा होती. याचं कारण म्हणजे ( आणि हे मी तो माझा नवरा आहे म्हणून बोलत नाहीये) जेव्हा-जेव्हा तो शिकवायला उभा राहतो – तेव्हा तेव्हा मी नव्याने त्याच्या प्रेमात पडलेली असते.. त्याला स्वतःला नवीन गोष्टी शिकायला प्रचंड आवडतात, ज्ञान मिळवायला आवडतं…आणि Knowledge एकमेकांबरोबर Share करण्यासाठी एकत्र येणं याहून दुसरं सुख नाही.. .आम्हाला ही जागा अशी बनवायची आहे… जिथे जगभरातले विद्वान, कलाकार, विचारवंत एकत्र येतील… एकमेकांबरोबर, एकमेकांकडून नवीन गोष्टी शिकतील.. जिथे विचारांची देवाण-घेवाण होईल.. आणि त्यातून काहीतरी अप्रतिम जन्माला येईल…या शेतावरती कुठलीच गोष्ट सोपी नव्हती- नाहीये! कुठलीच गोष्ट खूप वाट पाहिल्याशिवाय आणि खूप झगडा केल्याशिवाय आतापर्यंत मिळालेली नाहीये.. पण त्याचबरोबर या शेताने आम्हाला तेवढाच भरभरून आनंद दिलाय.. Patience शिकवलाय.. आणि छोट्यातली छोटी गोष्ट, झालेला आनंद हा साजरा केला पाहिजे हेही शिकवलं आहे. .एखादं झाड – इकडच्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा, झगडून जगलं तर आम्ही ती गोष्ट साजरी करतो… शेतावरती पाच वर्षांनंतर चिऱ्याने बांधलेल्या पायऱ्या झाल्या… आम्ही ती गोष्ट साजरी केली! आणि आता शेताजवळ डोक्यावरती कौलं असलेली, आजूबाजूला झाडंझुडपांनी आणि डोंगरांनी वेढलेली, आणि पायाखाली माती असलेली – शिकण्यासाठीची जागा झाली आहे! आणि अर्थातच आम्ही ती सुद्धा साजरी करतोय!' या पोस्टवर चाहत्यांनी मृण्मयीचं कौतुक केलंय. .मालिकेने निरोप घेताच नवी सुरुवात; लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीची लगीनघाई; ग्रहमखचे फोटो व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.