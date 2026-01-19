तेव्हा अहिल्यादेवी सोडणार होत्या 'पारू' मालिका; म्हणाल्या- एकटीच बसून रडत होते...;असं काय घडलेलं?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिकांमधील एक म्हणजे झी मराठीवरील 'पारू' मालिका. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांचं आवडतं आहे. आदित्य आणि पारूच्या जोडीवर प्रेक्षकांचं प्रेम आहेच सोबतच या मालिकेतील अहिल्यादेवीदेखील प्रेक्षकांच्या तितक्याच लाडक्या आहेत. मालिकेत अभिनेत्री मुग्धा कर्णिक अहिल्यादेवींच्या भूमिकेत दिसतेय. मात्र मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान अशी एक गोष्ट घडली होती ज्यामुळे अहिल्यादेवी म्हणजेच मुग्धा ही मालिका सोडणार होती. काय होतं हे कारण? .मुग्धाने राजश्री मराठीला नुकतीच मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'ही सीरियल माझ्यासाठी टर्निंग पाईंट असून या मालिकेसाठी मी रक्ताचं पाणी केलंय. सुरुवातीला मी मालिकेत लेन्स लावायचे, कारण ते पात्र दमदार आणि दरारा असणारं आहे; तर त्याच्यामुळे माझे डोळे थोडे छोटे असल्याने मेकर्सला थोडे मोठे किंवा डोळ्यातून दरारा दिसला पाहिजे असं हवं होतं, म्हणून मी लेन्स लावायचे, त्याने डोळे थोडे मोठे दिसतात. काही लोकांना लेन्स सूट होतात, काहींना होत नाही. मला ते सूट झाले नाही आणि माझ्या एका डोळ्याला इन्फेक्शन झालं, जे मला आधी कळलं नाही. काय होतंय हे माझ्या लक्षात आलं नाही. मला असं वाटलं की माझे डोळे नाजूक आहेत, तर लेन्सेसमुळे पाणी सोडत असतील. मला साध्या लाईटचाही त्रास व्हायचा आणि त्यावेळेला मी १२ तास शूट करायचे. मग डोळा हळू हळू लाल व्हायला लागला. .मुग्धा पुढे म्हणाली, 'मी डॉक्टरांकडे गेले, त्यांनी मला सांगितलं की लेन्स घालू नकोस. मग मी उपचार केले तेव्हा बरं वाटायचं आणि पुन्हा त्रास सुरू व्हायचा. मग मला तेव्हा तुझा क्लोज शॉट असेल तेव्हाच तू लेन्स घाल असं सांगण्यात आलं, पण त्याने त्रास कमी झाला नाही. एक दिवस असा होता, जेव्हा मी एकटीच बसून रडत होते; कारण माझा डोळा खूप दुखत होता आणि मला ते सहनच होत नव्हतं. त्या दिवशी मी अक्षरशः डोळ्यात लेन्स कोंबले होते. बरं, तोपर्यंत मी चॅनेलशीही बोलत होते. तेही आपण ह्यावर काहीतरी मार्ग काढू वगैरे असं म्हणत होते, पण माझं असं झालेलं की, बस आता मी नाही करू शकत; म्हणजे डोळा की सीरियल इथपर्यंत सगळं झालं होतं, मी इतकी थकले होते.'.मुग्धा पुढे तो अनुभव सांगत म्हणाली, “त्यावेळी पूर्वी शिंदे तिथे होती. ती म्हणाली, काय झालं ताई, का रडतेस तू? म्हटलं खूप दुखतंय. मग ती म्हणाली, थांब मीच सांगते. मग तिने आमच्या दिग्दर्शकाला सांगितलं की ताईला खूप त्रास होतोय, तिचा डोळाच उघडत नाहीये. मग सर म्हणाले की मी बोलतो, हे बरोबरच नाहीये.” मुग्धा पुढे म्हणाली, “कारण डोळा छोटा होत चालेला आणि बुबुळाभोवती लाल वर्तुळ यायचं. मला ते आरशात बघताही यायचं नाही. मग मिटिंग वगैरे झाल्या. मग ठरलं की लेन्स नको वापरूयात. पण, ती खूप वाईट वेळ होती. शारीरिकदृष्ट्यासुद्धा खूप त्रास होत होता. त्यात मालिकेमुळे खूप तणाव होता, त्यामुळेच ‘पारू’ मालिकेमुळे मला खूप शिकायला मिळालं.”.प्रेम आहे समजताच वडिलांनी पाईपने काळंनिळं होईपर्यंत मारलं... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला तो प्रसंग; म्हणाली- मामाने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.