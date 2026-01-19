Premier

तेव्हा अहिल्यादेवी सोडणार होत्या 'पारू' मालिका; म्हणाल्या- एकटीच बसून रडत होते...;असं काय घडलेलं?

PARU SERIAL FAME MUGDHA KARNIK WANTED TO LEAVE THE SHOW: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'पारू' मधील अभिनेत्री मुग्धा कर्णिक या मालिकेचा निरोप घेणार होती. तिने यामागचं कारणही सांगितलंय.
PARU SERIAL AHILYADEVI

PARU SERIAL AHILYADEVI

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिकांमधील एक म्हणजे झी मराठीवरील 'पारू' मालिका. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांचं आवडतं आहे. आदित्य आणि पारूच्या जोडीवर प्रेक्षकांचं प्रेम आहेच सोबतच या मालिकेतील अहिल्यादेवीदेखील प्रेक्षकांच्या तितक्याच लाडक्या आहेत. मालिकेत अभिनेत्री मुग्धा कर्णिक अहिल्यादेवींच्या भूमिकेत दिसतेय. मात्र मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान अशी एक गोष्ट घडली होती ज्यामुळे अहिल्यादेवी म्हणजेच मुग्धा ही मालिका सोडणार होती. काय होतं हे कारण?

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.