काही कलाकार १- २ चित्रपटात दिसतात आणि नंतर गायब होतात. त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्यास प्रेक्षक कायम उत्सुक असतात. कलाकारही त्यांच्या आयुष्यातले अनेक प्रसंग चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसतात. कधी आनंदाचे तर कधी दुःखाचे. आता एका लोकप्रिय अभिनेत्रीने चाहत्यांना गुड न्यूज दिली आहे. या अभिनेत्रींच्या आयुष्यात लवकरच एक गोंडस पाहुणा येणार आहे. अभिनेत्री काही दिवसात आई होणार आहे. ही अभिनेत्री आहे 'मुळशी पॅटर्न' फेम मालविका गायकवाड. मालविकाने खास पोस्ट करत याबद्दल सांगितलं आहे. .मालविका 'मुळशी पॅटर्न' या चित्रपटातून घराघरात पोहोचली. तिच्या लोकप्रियतेत प्रचंड वाढ झाली. या चित्रपटात तिने राहुलच्या गर्लफ्रेंडची भूमिका साकारली होती. अगदी काही मिनिटांच्या भूमिकेत असूनही तिने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडलेली. मालविकानं २०२० मध्ये सिद्धार्थ सिंघवीसोबत आपली लग्नगाठ बांधली. त्यांचा विवाहसोहळा मोठ्या थाटात पार पडलेला. आता लग्नानंतर ६ वर्षांनी ती आई होणार आहे. तिने तिचे बेबी बम्पसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. तिने हे फोटोशूट लंडनमध्ये केलं आहे. अभिनेत्रीसोबत या फोटोंमध्ये तिचा पती सिद्धार्थ सांघवी देखील दिसतो आहे. या फोटोंना कॅप्शन देत अभिनेत्रीने म्हटलंय,"एका वर्षानंतर तीच जागा, तोच ड्रेस आणि थोडं अधिक प्रेम...", अशा आशयाचं कॅप्शन देत तिने ही पोस्ट शेअर केली आहे. .तिच्या पोस्टवर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. मालविका बडोद्याच्या गायकवाड राजघराण्याची राजकन्या आहे. मुळशी पॅटर्नमध्ये मालविका चहावालीच्या भूमिकेत दिसलेली. यानंतर ती लग्न करू पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेली. पुण्याच्या सिंहगड कॉलेजमधून मालविकाने इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली होती. सहज म्हणून ऑडिशन दिली आणि मुळशी पॅटर्न चित्रपटासाठी तिची निवड करण्यात आली होती. .खिशात फक्त २४ रुपये घेऊन मुंबईत आला, KBC 18 ला पहिला करोडपती मिळाला! कोण आहे भूषण ठाकरे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.