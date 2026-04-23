अक्षयने सासऱ्यांचा बंगला का विकला? ते माझ्या हिरोचं घर... आशीर्वाद बंगल्याबद्दल बोलताना मुमताज म्हणाल्या, 'राजेश खन्नांनी किती...'

बॉलिवूडचे पहिले सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्या आणि त्यांच्या आशीर्वाद बंगल्याच्या खूप आठवणी आहेत. त्यांनी हा बांगला राजेंद्र कुमारी यांच्याकडून ३.५ लाख रुपयांना विकत घेतला होता. त्यांनी या बंगल्यात सुखाचा आणि दुःखाचा दोन्ही काळ घालवले. याच बंगल्यात असताना त्यांनी अनेक हिट दिले. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा जावई अभिनेता अक्षय कुमार याने हा बंगला ९० कोटींना विकला. आता अभिनेत्री मुमताज यांनी नुकत्याच त्यांच्या या बंगल्याबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. अक्षयने तो बंगला का विकला हे आपल्याला अजूनही समजलं नाहीये आणि ते पटलेलं देखील नाहीये असं त्या म्हणाल्या. आजही त्या जागेसमोरून जाताना वाईट वाटतं असंही त्या म्हणाल्या. .२०१२ मध्ये राजेश खन्ना यांचं निधन झालं. त्यानंतर २०१६ मध्ये हा बंगला विकला गेला आणि तो पाडण्यात आला. याबद्दल विकी लालवानीला दिलेल्या मुलाखतीत मुमताज म्हणाल्या, 'होय. 'आशीर्वाद' बंगला पाडल्याचं मला खूप वाईट वाटलं. आजही जेव्हा मी त्या जागेवर आता उभी असलेली इमारत पाहते, तेव्हा मी म्हणते, 'हे माझ्या हिरोचे घर होते.' मी खूप हळवी आहे. मी अंजू आणि काका (राजेश खन्ना यांचे टोपणनाव) यांच्या खूप जवळ होते. ते मयुरवरही खूप प्रेम करायचे. काका आणि अंजू आमची खूप काळजी घ्यायचे, आम्हाला प्रेमाने खाऊ-पिऊ घालायचे.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'पण त्यांच्या निधनानंतर अक्षयजींनी (खन्ना यांचा जावई, अभिनेता अक्षय कुमार) तो का विकला, हे मला माहीत नाही. त्यामागचं कारण मला अजूनही समजलं नाही. मी ऐकलंय की काही कौटुंबिक वाद होते, पण मला जास्त माहिती नाही. जेव्हा तुम्हाला सत्य माहीत नसतं, तेव्हा त्यावर बोलू नये. कार्टर रोडवर माझी बहीण मल्लिका ज्या घरात राहते, ते घर पूर्वी मीना कुमारी यांचं होतं. ते राजेश खन्ना यांच्या बंगल्याच्या अगदी जवळ होतं. माझं वारंवार तिथे जाणं व्हायचं, त्यामुळे 'आशीर्वाद'वरही जाणं-येणं असायचं. जेव्हा अंजू त्यांच्याबरोबर होती, तेव्हा ती मला आवर्जून बोलवायची. माझे मयुरबरोबर लग्न ठरल्यावर मी त्यालाही सोबत घेऊन जायचे. चित्रपटसृष्टीतील माणसं खूप मोठ्या मनाची असतात.'.राजेश खन्ना आणि मुमताज यांनी 'दो रास्ते', 'बंधन', 'प्रेम कहानी', 'आप की कसम', 'सच्चा झुठा' आणि 'अपना देश' यांसारख्या अनेक चित्रपटांत एकत्र काम केलं होतं.