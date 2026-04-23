मुमताज यांनी हिंदू मुलासोबत लग्न करायला होकार का दिला? इतक्या वर्षांनी कारण सांगत म्हणाल्या, 'आमच्या कुटुंबात...'

८०चं दशक गाजवणाऱ्या लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री मुमताज यांनी १९५२ मध्ये बालकलाकार म्हणून करिअरची सुरुवात केली होती. 'राम आणि श्याम' या चित्रपटाने त्यांना खऱ्या अर्थाने ओळख मिळवून दिली. त्यांना लोकप्रियता तर मिळाली मात्र त्यांच्या स्टारडमचा काळ फार मोठा नव्हता. शम्मी कपूर यांनी त्यांना लग्नाची मागणी घातल्याचं सांगितलं जातं मात्र लग्नानंतर त्यांनी अभिनय सोडावा अशी त्यांची आत होती. त्यामुळे मुमताज यांनी या लग्नाला नकार दिला. अखेर त्यांनी १९७४ मध्ये मयुर माधवानी यांच्याशी लग्न केलं आणि लंडनमध्ये स्थायिक झाल्या. त्यामुळे त्यांचं लग्न चर्चेत राहिलं. आता एका मुलाखतीत त्यांनी या लग्नामागचं कारण सांगितलंय. .मुमताज यांनी नुकतीच विकी ललवाणीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. माझी आई, आजी आणि मावशी यांनी या नात्याला होकार दिला होता. त्यांना हे कुटुंब माहिती होतं आणि त्यांनी मला अभिनय सोडून संसार करण्याचा सल्ला दिला. आमच्या कुटुंबात हिंदू-मुस्लीम भेदभावाला कधीच महत्त्व दिलं गेलं नाही. आम्ही कधी धर्मांमध्ये फरक मानला नाही. माझ्या बहिणीनेही हिंदू व्यक्तीशी लग्न केलं होतं – रणधावा जी यांच्याशी. आम्ही अशा गोष्टींवर कधीच विश्वास ठेवला नाही. माझं त्यांच्याशी लग्न होणं नशिबात होतं आणि मी कुटुंबाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेतला. मी पारंपरिक कुटुंबातून आले आहे. इराणी लोक तसेच असतात.'.त्या पुढे म्हनाल्या, 'माधवानी कुटुंबाच्या संपत्तीबद्दल बढाई मारायची नाही, पण घरात अनेक स्वयंपाकी होते. शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणासाठी वेगळे स्वयंपाकी होते. मला कधीच मांसाहार सोडण्यास सांगितलं नाही. माझे पती शाकाहारी होते, पण त्यांनी मलासुद्धा शाकाहारी होण्यास कधीच सांगितलं नाही.'.त्यांच्या आणि फिरोझ खान यांच्या नात्याबद्दलही त्यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, 'फिरोज खान यांच्या लग्नाआधीपासून मी त्यांना ओळखत होते. त्यांची इंग्लंडमधील एक मैत्रीण होती. आम्ही खूप चांगले मित्र होतो आणि एकत्र कामही केलं. अशी एकही महिला नसेल जिला ते आकर्षक वाटले नसतील. ते खूप देखणे होते. आम्ही इराणी असल्यामुळे आमच्यात चांगला स्नेह होता, पण आमच्यात कधीच प्रेमसंबंध नव्हते. आज माझ्या मुलीचं लग्न त्यांच्या कुटुंबात झालं आहे आणि त्यांना सुंदर मुलं आहेत.' फिरोझ खान यांचा मुलगा व अभिनेता फरदीन खान याने २००५ मध्ये मुमताज यांची मुलगी नताशा माधवानी हिच्याशी लग्न केलं आहे.'