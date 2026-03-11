Premier

'मुरांबा' मालिकेत मोठा ट्विस्ट; अक्षय आणि रमाच्या आयुष्यात 'ती' पुन्हा येणार; प्रेक्षक मात्र संतापले

MURAMBA SERIAL UPDATE: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'मुरांबा' मध्ये जुनी व्हिलन आता परत येणार आहे. कोण आहे ती?
MURAMBA SERIAL TWIST

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. त्यातील एक मालिका म्हणजे 'मुरांबा'. या मालिकेने प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवलं आहे. गेले काही वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी ही मालिका दुपारी २ वाजता प्रदर्शित करण्यात येते. यातील अक्षय आणि रमा यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. खूप कठीण प्रसंगांना तोंड देऊन रमा आणि अक्षय एकत्र आले होते. मात्र आता पुन्हा एकदा त्यांच्या आयुष्यात नवीन वादळ येतंय. मालिकेची जुनी व्हिलन पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय.

