'मुरांबा' मालिकेत मोठा ट्विस्ट; अक्षय आणि रमाच्या आयुष्यात 'ती' पुन्हा येणार; प्रेक्षक मात्र संतापले

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. त्यातील एक मालिका म्हणजे 'मुरांबा'. या मालिकेने प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवलं आहे. गेले काही वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी ही मालिका दुपारी २ वाजता प्रदर्शित करण्यात येते. यातील अक्षय आणि रमा यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. खूप कठीण प्रसंगांना तोंड देऊन रमा आणि अक्षय एकत्र आले होते. मात्र आता पुन्हा एकदा त्यांच्या आयुष्यात नवीन वादळ येतंय. मालिकेची जुनी व्हिलन पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. .रमा आणि अक्षय वेगळे झाल्यानंतर त्यांनी अनेक अडचणी पार केल्या. आपल्या मुलीसाठी अखेर ते एकत्र आले. आता कुठे त्यांच्या आयुष्यात सगळं काही ठीक चाललंय असं वाटत असतानाच त्यांच्या आयुष्यात एका डार्लिंगची एंट्री झाली. ही डार्लिंग त्यांच्या आयुष्यात नवनवीन अडचणी निर्माण करतेय. मात्र ही डार्लिंग नेमकी कोण आहे असा प्रश्न सगळ्यांना पडला होता. आता स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये या डार्लिंगचा चेहरा दाखवण्यात आलाय. .रमा आणि अक्षय यांच्या आयुष्यात आलेली ही डार्लिंग दुसरी तिसरी कुणी नसून रेवा आहे. रेवा यापूर्वीही मालिकेत होती. तिचं अक्षयवर प्रेम होतं. आता ही रेवा डार्लिंग बनून परत आलीये. ती त्यांच्या आयुष्यात नवनवीन वादळं निर्माण करतेय. स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया देखील दिल्यात. एकाने लिहिलं, 'लेखक, डायरेक्टर, कलाकार यांना जर वाटत असेल की आपली मालिका खूप छान आहे आणि प्रेक्षकांना खूप आवडत आहे तर तसं मुळीच नाही. ही मालिका अतिशय भंगार आहे. नाव बदलून सडलेला मुरांबा ठेवा.' आणखी एकाने लिहिलं,' संपवा आता ही मालिका.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'काय भंगार स्टोरी करून ठेवलीये.' मात्र आता रेवाच्या येण्याने मालिकेला नवं वळण मिळणार हे मात्र नक्की..तब्बल ६ वर्ष चाललेल्या 'पुढचं पाऊल' मालिकेला दिलेला नकार; आता अभिनेत्रीला होतोय पश्चाताप;, म्हणाली- विचारणा झाली पण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.