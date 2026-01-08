मुरांबा मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; येतेय अक्षयची स्वरा, झी मराठीवरील 'ही' अभिनेत्री साकारतेय भूमिका

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'मुरांबा' गेली काही वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना दिसतेय. अनेकदा या मालिकेवर टीकाही करण्यात आली. मात्र तरीही 'मुरांबा' मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतेय. या मालिकेत अक्षय आणि रमाची जोडी दाखवण्यात आलीये. मालिकेत या भूमिका अभिनेता शशांक केतकर आणि शिवानी मुंढेकर साकारताना दिसतायत. दुपारी १. ३० वाजता प्रक्षेपित होणारी मालिका असूनही या मालिकेचा टीआरपी चांगला आहे. मात्र आता या मालिकेत भलताच ट्वीस्ट येणार आहे. मालिकेत अक्षयची स्वरा येणार आहे. .मालिकेने मध्यंतरी सात वर्षांची लीप घेतली होती. त्यामुळे मालिकेत मोठं वळण आलं होतं. सात वर्षांपूर्वी एकमेकांमधल्या गैरसमजांमुळे रमा-अक्षय दुरावले होते. या लीपनंतर मालिकेत रमाचा नवीन लूक पहायला मिळतोय. त्यांना मुलगी आहे जिचं नाव आरोही आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा त्यांच्या नात्यात दुरावा येणार आहे. कारण मालिकेत आता रमा आणि स्वराची जोडी दिसणार आहे. या मालिकेत आता अभिनेत्री सुरुची अडारकरची एंट्री होणार आहे. सुरुची तब्बल १६ वर्षानंतर स्टार प्रवाहवर दिसणार आहे. याबद्दल बोलताना सुरुची म्हणाली, 'साधारण 16 वर्षांपूर्वी स्टार प्रवाहच्या 'ओळख' या मालिकेनं मला अभिनेत्री म्हणून खऱ्या अर्थाने ओळख दिली होती.'.ती पुढे म्हणाली, 'पुन्हा एकदा स्टार प्रवाहच्या कुटुंबात येताना मला अतिशय आनंद होतोय. खरंतर मला सकारात्मक व्यक्तिरेखा साकारायची होती आणि तेव्हा स्वरा या भूमिकेसाठी विचारणा झाली. स्वरा अतिशय सुंदर, हुशार आणि आत्मविश्वासू मुलगी आहे. प्रचंड हळवी असल्यामुळे तिच्या डोळ्यात चटकन पाणी येतं. एकमेकांवर खरं प्रेम करणाऱ्या माणसांनी कधी दूर जाऊ नये असं स्वराचं मत आहे. त्यामुळे रमा-अक्षयच्या नात्यात स्वराच्या येण्याने नेमकं काय घडणार हे पाहणं उत्सुकतेचं असणार आहे.' .सुरुची झी मराठीवरील 'का रे दुरावा' या मालिकेतून घराघरात पोहोचली. आता ती 'मुरांबा' मध्ये प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .हळदीकुंकवात करंडे- फण्या देऊन कंटाळलात? डीमार्टमध्ये १५ रुपयापासून मिळतायत भन्नाट ऑप्शन; वाचा यादी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.