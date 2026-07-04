गेल्या काही वर्षापासून ऐतिहासिक, पौराणिक आणि धार्मिक चित्रपटांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. प्राचीन काळातील एखादी कथा, त्या काळातील विविध रहस्ये, त्याला अचंबित अशा साहसाची जोड वगैरे वगैरे बाबी केंद्रस्थानी ठेवून चित्रपट बनविले जात आहे. अशा चित्रपटांना तांत्रिक बाबींची उत्तम जोड देऊन ते भव्य-दिव्य स्वरूपात सादर केले जात आहेत. दिग्दर्शक अभिजित नामा यांचा नागबंधम हा चित्रपट याच पठडीत बसणारा आहे. ही कथा प्राचीन रहस्य आणि गुप्त खजिना या भोवती गुंफण्यात आली आहे आणि ती अतिशय भव्य-दिव्य स्वरूपात मांडण्यात आली आहे..ही कथा एका रहस्यमय खजिन्याभोवती फिरणारी आहे. हा खजिना ‘नागबंधम’ नावाच्या गूढ दरवाज्यांमागे लपवून ठेवलेला असतो. हे दरवाजे उघडण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची आवश्यकता असते ; पवित्र ब्रह्मकमळाचे फूल आणि एक प्राचीन ग्रंथ. या खजिन्याच्या शोधात अब्दाली (ऋषभ साहनी) नावाचा महत्त्वाकांक्षी आणि निर्दयी व्यक्ती निघतो. श्रीरंगपुरम येथील रंगनाथस्वामी मंदिरात जपून ठेवलेले ब्रह्मकमळ मिळवण्यासाठी तो कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असतो. मात्र त्याच्या मार्गात रुद्र ( विराट कर्णा ) हा गावातील धाडसी तरुण उभा ठाकतो. अब्दालीच्या दुष्ट हेतूंना रोखण्याची जबाबदारी रुद्र स्वतःवर घेतो आणि दोघांमध्ये संघर्ष सुरू होतो. .कथेचा आवाका केवळ वर्तमानकाळापुरता मर्यादित राहत नाही. तो सन १७५६ सालापासून ते आजच्या काळापर्यंत पसरलेल्या घटनांची गुंफण करीत हळूहळू पुढे सरकतो. हिमालयात कैद असलेली बैरागी (रामचंद्र राजू) ही एक भयावह आणि गूढ शक्ती या संपूर्ण रहस्यामागे सूत्रधार असल्याचे उलगडत जाते. दुसरीकडे, नागबंधमचे रहस्य शोधण्यासाठी आयुष्याची तब्बल तीस वर्षे खर्च करणारा एक पुरातत्त्वज्ञही प्रभाकर ( जगपती बाबू ) या कथानकाचा महत्त्वाचा भाग ठरतो. मात्र इतकी वर्षे प्रयत्न करूनही त्याला हे रहस्य उलगडण्यात यश आलेले नसते. पौराणिक संदर्भ, गूढ रहस्य, साहस, इतिहास आणि अलौकिक शक्तींचा संगम असलेली ही कथा एका गुप्त खजिन्याच्या शोधापर्यंतचा रोमांचक प्रवास कसा घडविते हे प्रत्यक्ष पडद्यावर पाहिलेले बरे..दिग्दर्शक अभिषेक नामा यांनी ही गुंतागुंतीची कथा मांडताना तिला अनेक टर्न आणि ट्विस्ट दिले आहेत. अतिशय भव्य स्तरावर हा चित्रपट केला आहे. वर्तमानाबरोबरच त्याला पुरातन काळातील अनेक घटनांचा संदर्भ दिला आहे. चित्रपटातील कलाकारांच्या अभिनयाने कथानकाला चांगली साथ दिली आहे. रुद्रच्या भूमिकेत विराट कर्णा प्रभावी ठरतो. त्याचे शारीरिक रूपांतर, दमदार अॅक्शन दृश्यांतील सहजता विशेष लक्ष वेधून घेते. अब्दालीच्या भूमिकेत ऋषभ साहनीने खलनायकाची क्रूरता आणि महत्त्वाकांक्षा प्रभावीपणे साकारली आहे. मंदिरातील पुजाऱ्याच्या भूमिकेत मुरली शर्मा यांनी आपल्या अनुभवाची छाप सोडली आहे. नभा नटेश हिने या चित्रपटामध्ये पार्वती ही भूमिका साकारली आहे. तिने आपल्या भूमिकेला योग्य न्याय दिला असून ती कथानकातील महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरते. .जगपती बाबू यांची उपस्थितीही चित्रपटाला अधिक वजन प्राप्त करून देते. बालकलाकार कियारा खन्ना हिला पडद्यावर मर्यादित वाव मिळाला असला तरी ती आपल्या भूमिकेत लक्षात राहते. ऐश्वर्या मेनन, दक्षा नगरकर, महेश मांजरेकर यांनी आपापल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका उत्तम वठविल्या आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या हा चित्रपट भव्यतेचा अनुभव देणारा ठरतो. चित्रपटात पौराणिक दृश्ये जिवंत करण्यासाठी अत्यंत भव्य आणि दर्जेदार व्हीएफएक्सचा वापर करण्यात आला आहे. चित्रपटातील गाणी मोठ्या प्रमाणावर आणि आकर्षक पद्धतीने चित्रीत करण्यात आली आहेत. विशेषतः ‘नमो रे...’ हे गीत भव्य नेपथ्य, नेत्रदीपक निर्मिती रचना, आणि आकर्षक छायांकनामुळे उठून दिसते. मोठ्या पडद्यावरील मनोरंजनाची अपेक्षा पूर्ण करणारा हा दृश्यानुभव ठरतो. ज्येष्ठ छायाचित्रकार सौंदर राजन यांचे छायांकन चित्रपटाची आणखी एक जमेची बाजू आहे. निसर्गरम्य ठिकाणं, भव्य सेट्स आणि अॅक्शन दृश्यांचे त्यांनी केलेले चित्रण प्रभावी वाटते..मात्र भव्य व्हिज्युअल इफेक्ट्स, आकर्षक निर्मिती मूल्ये आणि तांत्रिक दर्जा असूनही चित्रपटाचे कथानक अपेक्षित परिणाम साधण्यात कमी पडते. चित्रपटातील अॅक्शन आणि साहसी प्रसंगही प्रभावी असले तरी काही प्रसंगी चित्रपटात दाखवलेली हिंसा खूप जास्त आणि अंगावर येणारी वाटते. त्यातच चित्रपटाची लांबी अनावश्यक वाटते. एकूणच, ‘नागबंधम’ हा पौराणिक रहस्य, साहस आणि भव्य दृश्यवैभव यांची सांगड घालणारा चित्रपट आहे. उत्कृष्ट निर्मिती मूल्ये, प्रभावी छायांकन, दमदार अॅक्शन आणि कलाकारांचा समाधानकारक अभिनय या बाबी चित्रपटाच्या जमेच्या बाजू आहेत. पौराणिक रहस्यकथा, गुप्त खजिन्याचा घेण्यात येणारा शोध आणि भव्य दृश्यानुभव याकरिता हा चित्रपट पाहावा लागेल..मला चामड्याच्या पट्ट्याने मारलं... पहिल्या पत्नीने नागराज मंजुळेंवर केलेले गंभीर आरोप, म्हणाल्या- 'तो माणूस...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.