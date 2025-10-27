Premier

मला त्याच्याशी लग्न करायचं नाही म्हणत 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेत्रीने मोडला साखरपुडा; म्हणाली, घरच्यांना सांगितलं तेव्हा...

MARATHI ACTRESS BROKE HER ENGAGEMENT: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'नवरी मिळे हिटलरला' मधून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री भूमिजा पाटील हिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगितलं आहे.
BHUMIJA PATIL

BHUMIJA PATIL

esakal

Payal Naik
Updated on

मालिकांमधून नवनवे चेहरे प्रेक्षकांच्या भेटीला येतात. त्यातील काही चेहरे कायमचे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहतात. त्यातील एक अभिनेत्री म्हणजे 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम भूमिजा पाटील. भूमिजा मालिकेत तीन सुनांपैकी एकीची भूमिका साकारलेली. याच मालिकेने तिला ओळख मिळवून दिली. भूमिजाने नुकताच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा केला आहे. साखरपुडा का मोडला याबद्दल सांगितलंय. सोबतच तिने जेव्हा हा निर्णय घरातल्यांना सांगितला तेव्हा त्यांची यावर काय प्रतिक्रिया होती हे देखील सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Marathi Serial
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com