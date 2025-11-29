Premier

नवाजुद्दीन पुन्हा एका गुंतागुंतीच्या भूमिकेत

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोकप्रिय पोलिस इन्स्पेक्टर जटिल यादव या भूमिकेत पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘रात अकेली है : बंसल मर्डर्स’ या मालिकेचा पुढील भाग आता लवकरच येत आहे. त्याचे टीझर नुकतेच प्रसिद्ध झाले असून, प्रेक्षकांमध्ये ते कुतूहल वाढवणारे आहे.

Entertainment Field

