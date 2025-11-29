नवाजुद्दीन पुन्हा एका गुंतागुंतीच्या भूमिकेत

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोकप्रिय पोलिस इन्स्पेक्टर जटिल यादव या भूमिकेत पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘रात अकेली है : बंसल मर्डर्स’ या मालिकेचा पुढील भाग आता लवकरच येत आहे. त्याचे टीझर नुकतेच प्रसिद्ध झाले असून, प्रेक्षकांमध्ये ते कुतूहल वाढवणारे आहे..या वेळेस कथा आणखी गुंतागुंतीची आणि रहस्यमय असल्याचे टीझरवरून जाणवते. या सीरिजमध्ये नवाजुद्दीन सिद्दीकीसोबत चित्रांगदा सिंग, रजत कपूर, रेवती, दीप्ती नवल व संजय कपूर यांसारखे मान्यवरसुद्धा झळकणार आहेत..टीझरची सुरुवात बंसल परिवाराच्या हत्याकांडाची माहिती देणाऱ्या व्हाॅइस-ओव्हरने होते, जिथे एका रात्रीत संपूर्ण कुटुंबाची हत्या झाल्याचे उघड होते. या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी इन्स्पेक्टर जटिल यादव यांच्यावर सोपवली जाते आणि त्यांचा वरिष्ठ अधिकारी (रजत कपूर) तातडीने तपास पूर्ण करण्याचा दबाव टाकतो..या सर्व रहस्यांमधून सत्यापर्यंत पोहोचताना इन्स्पेक्टर जटिल यादव कोणत्या दिशेने मार्गक्रमण करतो आणि गुन्ह्यामागील खरा आरोपी कोण, हे पाहणं रंजक ठरेल. ही सीरिज १९ डिसेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.