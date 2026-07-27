मुलींना शिकवण्याआधी आजी-आजोबांना शिकवा... नीना गुप्तांनी सांगितला 'पंचायत' दरम्यानचा किस्सा; म्हणाल्या, 'ज्या गावात...'

अभिनेत्री नीना गुप्ता आपल्या बिनधास्त बोलण्यासाठी आणि स्वभावासाठी ओळखल्या जातात. त्या त्यांचं आयुष्य कायमच स्वतःच्या नियमांवर जगल्यात. मुलीचा जन्म असो किंवा चित्रपटातलं करिअर. नीना यांनी नेहमीच स्वतःचे विचार परखडपणे मांडलेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी महिलांच्या सध्याच्या परीस्थितीवर भाष्य केलंय. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पेक्षा आधी 'आजी-आजोबांना शिकवा' असं त्या म्हणाल्यात. सोबतच त्यांनी 'पंचायत' वेबसीरिज दरम्यानचा एक किस्सा सांगितलंय. .जयपूर येथे नुकत्याच झालेल्या 'डायलॉग ऑन मेंटल वेलनेस' या कार्यक्रमात बोलताना नीना म्हणाल्या, 'समाजात महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत कितीही चर्चा होत असली, तरी प्रत्यक्षात देशातील बहुतांश घरांमध्ये मुलींबाबतची मानसिकता अजूनही बदललेली नाही. शहरांमध्ये थोडाफार बदल दिसतो, पण ग्रामीण भागात आजही घुंगट, सेवा आणि पारंपरिक बंधने कायम आहेत.' 'पंचायत' वेब सीरिजच्या शूटिंगदरम्यानचा अनुभव सांगताना त्यांनी मध्य प्रदेशातील एका गावातील घटना सांगितली. मी एका मुलीला विचारलं, 'काय शिकतेस?' तिच्या आईने उत्तर दिलं, 'सध्या शिकतेय, पण १८ वर्षांची झाली की लग्न करून टाकणार'.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'त्यानंतर ती मुलगी घुंगट करेल, घर सांभाळेल आणि मुलांना जन्म देईल... एवढंच आयुष्य. हे वास्तव आजही बदललेलं नाही. मी माझ्या एका मैत्रिणीला सांगितलं होतं की, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' म्हणण्याआधी 'आजी-आजोबांना शिकवा' असं म्हटलं पाहिजे. जोपर्यंत घरातील मोठ्यांची विचारसरणी बदलत नाही, तोपर्यंत मुलगी कितीही शिकली तरी शेवटी तिला घरकाम आणि पारंपरिक जबाबदाऱ्यांमध्येच अडकवले जाईल. घरातील ज्येष्ठ सदस्यांची मानसिकता बदलली, तरच मुली खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आणि सक्षम होतील.' .मी दिलेल्या पैशांचं तू करतेस तरी काय? हर्षदा खानविलकरांनी आईला विचारलेला जाब; जेव्हा खरं समजलं तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.