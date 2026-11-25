'अजूनही चांदरात आहे', 'मन उधाण वाऱ्याचे' या मालिकेनमधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री नेहा गद्रे गेली ७ वर्ष ऑस्ट्रेलियात होती. तिने करिअरमधून ब्रेक घेतला होता. तिथेच तिच्या बाळाचा जन्मदेखील झाला. काही महिन्यांपूर्वीच नेहा भारतात कायमची परत आली. ऑस्ट्रेलियात गरोदरपणानंतर नेहा जाड झाली होती. मात्र इथे येताच तिने तब्बल ११ किलो वेटलॉस केला. आता लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत नेहाने वेटलॉससाठी नेमकं काय केलं याबद्दल सांगितलं आहे. .नेहाने लोकमत फिल्मीच्या 'स्टार्स किचन' या शोमध्ये हजेरी लावली होती. यात बोलताना नेहा म्हणाली, 'ऑस्ट्रेलियात श्वास घेतला तरी माणूस जाड होतो इतकी तिथली हवा शुद्ध आहे. मी जाड अशी कधीच नव्हते. पण, डिलिव्हरीनंतर पोर्सपार्टममुळे थोडं जाड व्हायला होतंच. मला पोस्टपार्टम पाठदुखीचा खूप त्रास व्हायचा. त्यामुळे मला व्यायाम करायचा नव्हता. डॉक्टरांनी तसं सांगितलं होतं. म्हणून मी इकडे आल्यावर प्रॉपर डाएट प्लॅन घेतला. इथे आल्यावर मी पहिले तीन महिने फिजिओथेरेपी वगैरे घेऊन पाठदुखीवर काम केलं. वजन जितकं कमी करणार तितका पाठदुखीवर लवकर आराम मिळेल, असं होतं.' .ती पुढे म्हणाली, 'मला व्यायाम करायला अजिबातच सांगितलं नव्हतं. त्यामुळे डाएट करून वजन कमी करायचं हा एकच पर्याय माझ्याकडे होता. आणि मी ११ किलो वजन कमी केलं. मी साखर अजिबातच खात नाही. आता ११ किलो कमी केल्यानंतर मी थोडं माझ्या आवडीचं कधी तरी खाते. ऑस्ट्रेलियात मला इंडोचायनीज खायची खूप इच्छा व्हायची. पण, तिथे इंडियन फूड फारसं चांगलं मिळत नाही.' आपण पुन्हा भारतात परत आलो असंही नेहा म्हणाली. .३३ वर्षांपूर्वीच्या मालिकेत झळकली होती हिमेश रेशमियाची दुसरी पत्नी; जिच्यासाठी गायकाने मोडला २२ वर्षाचा संसार, आता कशी दिसते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.