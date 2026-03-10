माझ्यापेक्षा सहा वर्षांनी मोठी आहे पण... अनेक वर्षांपासून सख्ख्या बहिणीसोबत बोलत नाही नेहा पेंडसे; कारण सांगत म्हणाली- 'आमच्यात...'

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री नेहा पेंडसे हिने आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. नेहा जितकी तिच्या चित्रपटांसाठी चर्चेत असते तितकीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठी चर्चेत राहिली. तिने 'भाग्यलक्ष्मी' या मालिकेतून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. सोबतच ती हिंदी मधील 'मे आय कम इन मॅडम' या मालिकेतही झळकली. आता ती 'तिघी' या चित्रपटात दिसतेय. या चित्रपटात बहिणींच्या नात्यांमधील गुंतागुंत दाखवण्यात आलीये. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत नेहाने पहिल्यांदाच तिच्या सख्ख्या बहिणीविषयी भाष्य केलंय. त्यांच्यात फारसं जमत नसल्याचं ती बोललीये. .नेहाच्या मोठ्या बहिणीचं नाव मीनल आहे. ती नेहापेक्षा सहा वर्षांनी मोठी आहे. नुकत्याच आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत नेहा पेंडसे म्हणाली, 'गेल्या अनेक वर्षांपासून माझा बहिणीसोबत अबोला आहे. कारण आम्ही दोघी खूप वेगळे आहोत. आमचं व्यक्तिमत्व, आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सगळंच वेगळं आहे. पण 'तिघी' सिनेमा केल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वीच मी तिच्याशी पुन्हा बोलण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला खूप आरोप, प्रत्यारोप झाले. इतक्या वर्षांपासून मनात जे होतं ते सगळं बाहेर आलं. पण यावेळी मात्र मी एक शहाणपणा केला तो म्हणजे मी फक्त तिचं ऐकत होते. कारण नाहीतर मी तिला कधी समजून घेणार?'.ती पुढे म्हणाली, "मी लहानपणापासून काम करत असल्याने माझं घरातलं स्थान फार वेगळं बनलं होतं. माझ्या मताला किंमत होती. पण आपल्या नात्यांना कसं जपायचं हे माझ्याकडे खूप उशिरा आलं. यावेळी मी मीनलचं ऐकून घेतलं. तिने सांगितलेल्या सगळ्याच गोष्टी बरोबर होत्या असं नाही पण तू तुझी बाजू ठेव असं मी म्हणाले. आज सहा महिने झाले आहेत आणि आजही आम्हाला एकमेकांचं पटत नाहीच. मागे घडलेल्या गोष्टींमध्ये तिला माझ्याकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या सगळ्याच योग्य होत्या असं नाही. त्यातल्या काही बरोबर होत्या ज्या मी पूर्ण करु शकले नाही. किमान मी आज ते तिच्यासमोर मान्य केलं. मला तेव्हा गोष्टी कळल्या नाहीत, त्या वयात मला ते कळलं नाही पण जरा शांतपणे बसून मी तुझा विचार केला असता तर काही गोष्टी मी तुझ्याकरिता वेगळ्या पद्धतीने करु शकले असते.' .नेहाची बहीण मीनल 'टॅरो कार्ड रिडर' आहे. ती प्रसिद्धीपासून दूर असते. नेहा लहानपणापासून काम करत असल्याने त्यांची आई कायम नेहासोबत फिरतीवर असायची. त्यामुळे मीनलला आईचा सहवास फार कमी मिळाला. तसंच मीनल स्वभावाने एकदम चंचल तर नेहा शांत होती. यामुळे दोघींचं अजिबात पटायचं नाही असा खुलासा नेहाने केला आहे. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मधील जिवाला मोठा धक्का; अचानक सस्पेंड झालं इंस्टाग्राम अकाउंट; हे आहे कारण, म्हणतो- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.