शार्दूलची तिसरी पत्नी झाल्यामुळे तुझ्यावर टीका झाली... नेहा पेंडसे थेट उत्तर देत म्हणाली- काही लोकांना वाटतं की...

आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री नेहा पेंडसे ही तिच्या कामासोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठीही चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. नेहाने 'भाग्यलक्ष्मी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. ती सगळ्यात जास्त चर्चेत तेव्हा आली जेव्हा तिने शार्दूल बायस याच्याही लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या लग्नाचे फोटो समोर आले आणि चाहत्यांना धक्का बसला. कारण शार्दूलचा आधी दोनदा घटस्फोट झाला होता. तेव्हा अनेकांनी नेहावर टीका केली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिला याबद्दल विचारणा करण्यात आलीये. .नेहाने नुकतीच 'तिघी' या सिनेमानिमित्त आरपारला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिला तिच्या लग्नाच्या काळाबद्दल विचारणा करण्यात आली. तेव्हा अनेकांनी तुझ्या लग्नावर टीका केली, प्रतिक्रिया दिल्या. त्यावर उत्तर देताना नेहा म्हणाली, 'मी लक्षच नाही देत. हा एक आयुष्याचा भाग आहे, मला याबद्दल बोलायला सुद्धा आवडत नाही. कारण अशा प्रतिक्रिया माझ्या करिअरसाठीही आल्या. त्यामुळे मी अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला शिकलीये. मी माझ्या मर्जीने चालते.' .सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगबद्दल बोलताना नेहा म्हणाली, 'मी जेव्हा ट्रोलर्सचे बाकी लोकांसाठी असलेले विचार वाचते तेव्हा मला माझ्याबद्दल काहीच वाटत नाही. मला वाईट या गोष्टींचं वाटतं की ट्रोल ठीक आहे, मी हे पर्सनल नाही घेऊ शकत कारण हे कुणाबरोबरही घडतंय. आजकाल सर्वसामान्यांना त्यांचं मत देण्यासाठीही ट्रोल केलं जातं. याचं कारण म्हणजे तुम्ही जजमेंटल होताय. काही काही लोकं विचार न करता लिहितात. जे ट्रोलर्स असतात त्यांच्या सुरांतून आपल्याला कळत की हा ट्रोल करण्याकरता लिहितोय. पण काही लोकं तुमच्या आयुष्यावर प्रॉपर मत देतात जे त्यांना आपल्याबद्दल माहीत नसलेल्या गोष्टींमुळे तयार झालेलं असतं.' .ती पुढे म्हणाली, 'त्यांना वाटतं की ते जे आयुष्य जगलेत तेच योग्य आहे. आणि इतरांनी जे वेगळे मार्ग निवडले आहेत ते चुकीचे आहेत. त्या लोकांकडून माझी अशीच अपेक्षा आहे की जज नका करू. तिने किंवा त्याने वेगळी वाट निवडली आहे तर फक्त विचार करून बघा. अरे तिचं असं झालं असेल म्हणून तिने असे निर्णय घेतले असतील. तुम्ही त्याच्या जागी जाऊन विचार करून बघा. बाकी तर चालतच राहतं. चांगल्यासोबत वाईटही येतं.'.माझ्या घटस्फोटादरम्यान बाबा एखाद्या मित्रासारखे सोबत होते... शर्मिष्ठा राऊतने वडिलांबद्दल केला भावुक खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.