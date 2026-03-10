Premier

शार्दूलची तिसरी पत्नी झाल्यामुळे तुझ्यावर टीका झाली... नेहा पेंडसे थेट उत्तर देत म्हणाली- काही लोकांना वाटतं की...

NEHA PENDSE'S REACTION ON MARRIAGE:लोकप्रिय अभिनेत्री नेहा पेंडसे हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आणि शार्दूलच्या लग्नासाठी ट्रोल करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री नेहा पेंडसे ही तिच्या कामासोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठीही चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. नेहाने 'भाग्यलक्ष्मी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. ती सगळ्यात जास्त चर्चेत तेव्हा आली जेव्हा तिने शार्दूल बायस याच्याही लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या लग्नाचे फोटो समोर आले आणि चाहत्यांना धक्का बसला. कारण शार्दूलचा आधी दोनदा घटस्फोट झाला होता. तेव्हा अनेकांनी नेहावर टीका केली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिला याबद्दल विचारणा करण्यात आलीये.

