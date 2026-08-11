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फक्त ६ एपिसोड पण सगळीकडे फक्त याच सीरिजची चर्चा! नेटफ्लिक्सवर येताच ठरली नं. १ ; तुम्ही पाहिलीत का?

MUST WATCH WEB SERIES ON NETFLIX: सध्या नेटफ्लिक्सवरील एका वेबसीरिजची सगळीकडे जोरदार चर्चा आहे. मात्र प्रदर्शित होताच अवघ्या ३ दिवसात ही सीरिज नेटफ्लिक्सवर ट्रेंडिंग ठरलीये.
operation safed sagar

operation safed sagar

esakal

Payal Naik
Updated on

ओटीटी हे आता घरबसल्या उत्तमोत्तम चित्रपट आणि सीरिज पाहण्याचं माध्यम बनलंय. त्यातही प्रत्येक आठवड्याला ओटीटीवर प्रेक्षकांसाठी वेगवेगळ्या चित्रपट आणि सीरिजची मेजवानी असते. त्यातील काही सीरिज अशा असतात ज्या पाहून प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा येतो. या सीरिज कायमच्या प्रेक्षकांच्या मनावर कोरल्या जातात. मागील आठवड्यातही नेटफ्लिक्सवर अशीच एक दमदार सीरिज प्रदर्शित झालीये. जी रिलीजच्या अवघ्या तीन दिवसात नेटफ्लिक्सवर ट्रेंडिंग होतेय तीदेखील नंबर १ वर. फक्त ६ एपिसोडच्या या सीरिजने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलाय. जो- तो फक्त याच सिरीजबद्दल बोलतोय. कोणती आहे ही सीरिज?

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