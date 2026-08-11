फक्त ६ एपिसोड पण सगळीकडे फक्त याच सीरिजची चर्चा! नेटफ्लिक्सवर येताच ठरली नं. १ ; तुम्ही पाहिलीत का?

ओटीटी हे आता घरबसल्या उत्तमोत्तम चित्रपट आणि सीरिज पाहण्याचं माध्यम बनलंय. त्यातही प्रत्येक आठवड्याला ओटीटीवर प्रेक्षकांसाठी वेगवेगळ्या चित्रपट आणि सीरिजची मेजवानी असते. त्यातील काही सीरिज अशा असतात ज्या पाहून प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा येतो. या सीरिज कायमच्या प्रेक्षकांच्या मनावर कोरल्या जातात. मागील आठवड्यातही नेटफ्लिक्सवर अशीच एक दमदार सीरिज प्रदर्शित झालीये. जी रिलीजच्या अवघ्या तीन दिवसात नेटफ्लिक्सवर ट्रेंडिंग होतेय तीदेखील नंबर १ वर. फक्त ६ एपिसोडच्या या सीरिजने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलाय. जो- तो फक्त याच सिरीजबद्दल बोलतोय. कोणती आहे ही सीरिज?.ही सीरिज आहे 'ऑपरेशन सफेद सागर'. १९९९ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या कारगिल युद्धात महत्वाची भूमिका साकारणाऱ्या आपल्या हवाई दलाची कधीही समोर न आलेली गोष्ट या सीरिजमध्ये दिसतेय. ६ भागांची ही सीरिज भारताच्या हवाई दलाचा कारगिलमधला पराक्रम दाखवते. यातून आपल्या जवानांना आदरांजली वाहण्यात आलीये. सीरिजमध्ये जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, दिया मिर्झा आणि महेश मांजरेकर यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसत आहेत. 'ऑपरेशन सफेद सागर' ही सीरिज ७ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालीये. मात्र अवघ्या तीन दिवसात या सीरिजने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीय. .सीरिजचा प्रत्येक भाग तुम्हाला पुढचा भाग पाहण्यासाठी प्रोत्साहीत करतो. पुढील भागात काय होणार याची उत्सुकता कायम राहते. आपल्याला आपल्या सैनिकांविषयी असलेला आदर आणखी वाढतो. समीक्षकदेखील या सीरिजचं कौतुक करत आहेत. १५ ऑगस्ट पूर्वी ही सीरिज पाहायलाच हवी. .Kon Honar Crorepati Host: माधुरी दीक्षितची एंट्री पण का बदलला 'कोण होणार करोडपती'चा होस्ट? सचिन खेडेकरांना सोनी मराठीने दाखवला बाहेरचा रस्ता?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.