अय्यो! उरलेत फक्त काही तास, नेटिफ्लिक्स कायमचं डिलीट करतंय तुमचे आवडते सिनेमे आणि सीरिज; वाचा यादी

नेटफ्लिक्स वापरकर्त्यांसाठी एक अतिशय मोठी आणि धक्कादायक बातमी आहे. नेटफ्लिक्स हे जगभरात वापरलं जाणारं एक लोकप्रिय ओटीटी माध्यम आहे. या प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येक आठवड्याला नवीन वेब शो आणि सीरिज प्रदर्शित होत असतात. नवनवीन शो आणि चित्रपटांचा खजाना असलेला हा ओटीटी प्लॅटफॉर्म आता प्रेक्षकांना मोठा धक्का देणार आहे. किंबहुना आधीच दिलाय. आता नेटफ्लिक्सवरून तुमचे आवडते शो आणि चित्रपट काढून टाकण्यात येत आहेत. त्याची सुरुवातही झालीये. .मिळालेल्या माहितीनुसार नेटफ्लिक्स 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून अनेक महत्वाचे आणि लोकप्रिय चित्रपट आणि शो काढून टाकणार आहे. या यादीत हॉलिवूडच्या कोट्यवधींची कमाई करणाऱ्या सीरिजचा देखील समावेश आहे. अनेक ऑलटाइम फेव्हरेट आणि कल्ट क्लासिक्स सिनेमांचा देखील यात समावेश आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नेटफ्लिक्स त्यांच्या कंटेंट लायब्ररीमध्ये बदल करत आहे. याशिवाय त्यांच्या परवान्यांची मुदत संपल्यामुळे अनेक चित्रपट या प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकले जाणार आहेत..कोणते आहेत हे शो? कुंग फू पांडा (संपूर्ण फ्रँचायझी), द हँगओव्हर सीरिज, फिफ्टी शेड्स सीरिज, जी.आय. जो, लारा क्रॉफ्ट / टॉम्ब रेडर, मेझ रनर सीरिज, या फ्रॅन्चायजी नेटफ्लिक्सवरून काढून टाकण्यात आल्यात. तर मिस्टर रोबोट, प्रिझन ब्रेक, लॉस्ट, हाऊस ऑफ लाईज, स्टार ट्रेक हे टीव्ही शो देखील काढून टाकलेत. क्रुक्ड हाऊस, अॅक्वामन अँड द लॉस्ट किंगडम, बेबी ड्रायव्हर, कोच कार्टर, ब्लू स्ट्रीक, ब्लू क्रश, ब्लू बीटल, कॅप्टन फिलिप्स, क्लिअर अँड प्रेझेंट डेंजर, क्रेझी रिच एशियन्स, डेथ बिकम्स हर, डर्टी डान्सिंग, डोन्ट वरी डार्लिंग, द मार्टियन, टॅक्सी ड्रायव्हर, ट्रेनिंग डे, स्कार्फेस, ओशन्स ८, झिरो डार्क थर्टी, डोनी डार्को, कन्फेशन्स ऑफ अ शॉपाहोलिक, डॉजबॉल, रनअवे ब्राइड, मीट जो, ब्लॅक, द मास्क, आय लव्ह यू, मॅन, हाऊ टू बी सिंगल, घोस्ट, द गुनीज, ड्रीमगर्ल, डॉक्टर स्लीप हे सीरिज आणि चित्रपट आता नेटफ्लिक्सवर दिसणार नाहीयेत.