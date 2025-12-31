Premier

अय्यो! उरलेत फक्त काही तास, नेटिफ्लिक्स कायमचं डिलीट करतंय तुमचे आवडते सिनेमे आणि सीरिज; वाचा यादी

NETFLIX DELETING series and movies: नेटफ्लिक्सच्या प्रेक्षकांसाठी हा मोठा धक्का आहे. कारण २०२६ च्या सुरुवातीलाच नेटफ्लिक्सवरून काही शो आणि सीरिज कायमचे डिलीट होत आहे.
netflix deleted movies and show

netflix deleted movies and show

esakal

Payal Naik
Updated on

नेटफ्लिक्स वापरकर्त्यांसाठी एक अतिशय मोठी आणि धक्कादायक बातमी आहे. नेटफ्लिक्स हे जगभरात वापरलं जाणारं एक लोकप्रिय ओटीटी माध्यम आहे. या प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येक आठवड्याला नवीन वेब शो आणि सीरिज प्रदर्शित होत असतात. नवनवीन शो आणि चित्रपटांचा खजाना असलेला हा ओटीटी प्लॅटफॉर्म आता प्रेक्षकांना मोठा धक्का देणार आहे. किंबहुना आधीच दिलाय. आता नेटफ्लिक्सवरून तुमचे आवडते शो आणि चित्रपट काढून टाकण्यात येत आहेत. त्याची सुरुवातही झालीये.

Loading content, please wait...
hollywood
Netflix
Web Series
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com