Netflix जाम केलं अशी वेब सिरिज... थरार, सस्पेंस अन् ट्विस्ट, महाराष्ट्रात Google ट्रेंडमध्ये अव्वल, ख्रिसमस सुट्टीत मिस करू नका

नेटफ्लिक्सवर सध्या एकच चर्चा आहे ती म्हणजे 'स्ट्रेंजर थिंग्स'ची पाचव्या सीझनच्या दुसऱ्या पर्वाची. ख्रिसमसच्या दिवशी म्हणजे २५ डिसेंबर २०२५ रोजी हा सिजन जगभरात प्रदर्शित झाला, तर भारतात तो २६ डिसेंबरपासून उपलब्ध झाला. महाराष्ट्रात तर ही मालिका गुगल ट्रेंड्सवर अव्वल स्थानी आहे. सस्पेंस आणि थराराची बादशाह समजली जाणारी ही वेब सीरिज ख्रिसमसच्या सुट्टीत चुकवू नये अशीच आहे. .'स्ट्रेंजर थिंग्स ५'चा पहिला सिजन संपल्यानंतर चाहत्यांना दुसऱ्या सिजनची आतुरतेने वाट पाहत होते. पहिल्या पर्वात मोठ्या ट्विस्टने सर्वांना थक्क केले होते. आता दुसऱ्या पर्वात हॉकिन्समधील मित्रमंडळी आणि अपसाइड डाउनमधील व्हेकना यांच्यातील अंतिम लढाई सुरू झाली आहे. या खंडात उर्वरित चार भाग आहेत, आणि शेवटचा भाग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी म्हणजे नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला प्रदर्शित होणार आहे..मुख्य कलाकार परतलेया सीझनमध्ये मुख्य कलाकार परतले आहेत. मिली बॉबी ब्राऊन, फिन वुल्फहार्ड, नोआ श्नॅप, सॅडी सिंक, गेटन मटाराझो, कॅलेब मॅक्लॉफलिन, विनोना रायडर, डेव्हिड हार्बर, जो कीरी, नतालीया डायर, माया हॉक, चार्ली हीटन आणि जेमी कॅम्पबेल बोवर यांसारखे कलाकार पुन्हा एकदा झळकत आहेत..देवाने मला अशी मुलगी दिली कारण... लेकीबद्दल भरभरून बोलले अजिंक्य देव; म्हणाले- ही सगळी मुलं खास... .पहिल्या पर्वाची आठवणपहिल्या पर्वाची आठवण करून द्यायची झाल्यास, चौथ्या सीझननंतर काही महिने उलटल्यानंतर मित्रमंडळी पुन्हा एकत्र येतात आणि व्हेकनाचा शोध घेतात. हॉपर आणि इलेव्हन अपसाइड डाउनमध्ये प्रवेश करतात, तर इतर हॉकिन्सचे विविध भागांतून संरक्षण करतात. शहर सैन्याच्या ताब्यात आहे. पण सैन्य हे लपवण्याचा प्रयत्न करत असते..व्हेकना नव्या रूपात म्हणजे मिस्टर व्हॉटसिट म्हणून परततो आणि मुलांचे अपहरण करतो. व्हीलर कुटुंबातील सर्वात लहान सदस्य हॉलीला डेमोगॉर्गन अपहरण करतो. तिच्या आई करेनसोबत झालेल्या झपाट्याने चाहते स्तिमित झाले. हॉलीला व्हॉटसिटच्या मनातील तुरुंगात डांबले जाते. तेथे तिला मॅक्स सापडते. मॅक्स व्हेकनापासून वाचून गुहेत लपली आहे, पण ती वेळेच्या लूपमध्ये अडकली आहे. तिचे खरे शरीर कोमात आहे..सर्वात मोठा ट्विस्टहा सिजन सर्वात मोठा ट्विस्ट घेऊन आला. विल बायर्स आपली शक्ती जागृत करतो. हाइव्ह माइंडशी जोडून तो डेमोगॉर्गनवर नियंत्रण मिळवतो आणि मित्रांना वाचवतो. शिवाय खरा खलनायक कोण आहे, व्हेकना की माइंड फ्लेअर, याचे उत्तर मिळेल. थरार, सस्पेंस आणि भावनिक क्षणांनी भरलेली ही मालिका सुट्टीत पाहण्यासाठी उत्तम आहे. चाहत्यांसाठी ही ख्रिसमसची खरी भेट आहे..कोणाचा काडीमोड, तर कोणाचं लग्न तुटलं, 2025 मध्ये 'या' सेलिब्रेटींच्या नात्याता आली मोठी दरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.