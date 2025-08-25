आम्हाला अक्कल शिकवू नको! नेटकऱ्यांपाठोपाठ ब्राम्हण महासंघही अथर्व सुदामेवर संतापला; असं त्याने नेमकं केलं तरी काय?

टिक टॉकनंतर असे अनेक रीलस्टार पुढे आले ज्यांनी आपल्या फॉलोवर्सना उत्तम कंटेन्ट देत सगळ्यांचं मन जिंकून घेतलं. त्यांच्या कंटेन्टचं कायमच कौतुक होत आलं. त्यांचे हटके विषय आणि अभिनय यामुळे ते प्रचंड लोकप्रिय झाले. अशाच काही लोकप्रिय कंटेन्ट क्रिएटरपैकी एक म्हणजे अथर्व सुदामे. अथर्वच्या फॉलोवर्सची संख्या प्रचंड आहे. मात्र सध्या तो अडचणीत सापडला आहे. गणेशोत्सवानिमित्त केलेल्या एका व्हिडिओमुळे रोष सहन करावा लागतोय. आता त्यात ब्राम्हण महासंघाने देखील उडी घेतली आहे. .व्हिडिओमध्ये नेमकं काय आहे?या व्हिडिओमध्ये अथर्व एका गणेशभक्ताच्या भूमिकेत आहे. तो गणपतीची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी एका मूर्तीकाराच्या कारखान्यात जातो. मूर्तीकार आणि त्याचा मुलगा 'अब्बू' यांच्यातील संवादातून हिंदू-मुस्लिम ऐक्य दर्शवण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्हिडिओच्या शेवटी अथर्व म्हणतो, 'माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही... तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील.'.ब्राह्मण महासंघाचा आक्षेपअथर्वच्या या रीलवर ब्राह्मण महासंघाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महासंघाचे पदाधिकारी आनंद दवे यांनी अथर्वला केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित राहण्याचा सल्ला दिला आहे. दवे म्हणाले, "तू फक्त करमणूक कर, लोकांना हसव आणि स्वतःचं पोट भर. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, गणपती कसे बसवायचे या विषयावर बोलू नकोस. हिंदूंना कळतं कोणाकडून काय घ्यायचं. ते पुढे म्हणाले, 'गेली ७००-८०० वर्षे हिंदू दुधात टाकलेल्या साखरेचं काम पाहतोय. त्यामुळे असल्या अभ्यास नसलेल्या गोष्टींमध्ये पडू नकोस.'.नेटकऱ्यांमध्येही दोन गटअथर्वच्या या रीलमुळे सोशल मीडियावरही दोन गट पडले आहेत. काही लोक अथर्ववर टीका करत आहेत, तर काही जण त्याच्या समर्थनात आहेत. 'त्या व्हिडिओमध्ये चुकीचं काहीच नाही' असं म्हणत अनेक नेटकरी अथर्वची बाजू घेत आहेत. अथर्वने या वादावर माफी मागितल्यानंतरही, अनेकांनी त्याला 'माफी मागण्याची गरज नाही' असं म्हटलं आहे. हा वाद अद्यापही सुरूच असून, यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. .हो, मी डेट करतेय... घटस्फोट अन् ब्रेकअपनंतर रुपाली भोसले पुन्हा प्रेमात! म्हणाली, 'जो माझ्या आयुष्यात येईल त्याला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.