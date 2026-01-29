खरंच गरज होती का? टीआरपीसाठी अल्पवयीन अभिनेत्रीकडून करून घेतला असा सीन; मालिकेवर नेटकरी संतापले

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षक आवर्जून पाहतात. मग ते हिंदी प्रेक्षक असोत किंवा मराठी. या मालिकांमधील पात्र, ते कलाकार प्रेक्षकांचे आवडते असतात. मात्र जेव्हा मालिकेत काही चुकीचे सीन दाखवले जातात तेव्हा मात्र प्रेक्षक त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. अशाच एका मालिकेतील सीनबद्दल सोशल मीडियावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येतेय. या मालिकेत अल्पवयीन मुलीकडून नको ते सीन करून घेतल्याने आता सोशल मीडियावर वातावरण तापलं आहे. या मालिकेतील नायिका फक्त १६ वर्षाची आहे. तर नायक २४ वर्षांचा आहे. .कोणती आहे ही मालिका?ही मालिका आहे दंगल टीव्हीवरील 'रिमझिम: छोटी उमर बडा सफर'. या मालिकेच्या बुधवारच्या (28 जानेवारी) एपिसोडमध्ये एक इंटीमेट सीन दाखवण्यात आला होता. यामध्ये समीर (हिमांशु अवस्थी) रिमझिमसमोर (यशिका शर्मा) त्याचा शर्ट काढतो आणि तिला स्वत:कडे खेचतो. रिमझिमच्या ब्लाऊजची बटणं उघडी असल्याने तो तिला स्वतःचा शर्ट घालतो. मात्र या सीनमध्ये रिमझिमची पाठ पूर्ण दिसते आहे. मालिकेतील हा सीन पाहून नेटकरी चांगलेच संतापले आहेत. इतक्या कमी वयाच्या अभिनेत्रीकडून असे सीन्स करून घेणं योग्य आहे का, असा सवाल प्रेक्षकांनी केला आहे. .मालिकेच्या आधीच्या एपिसोडमधीलही सीन व्हायरल झाला असून त्यामध्येही दोघं इंटीमेट होताना दिसत आहेत. त्यामुळे हा एक कौटुंबिक कार्यक्रम आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा सीन तुम्ही कसा दाखवू शकता असा प्रश्न प्रेक्षक विचारत आहेत. तुम्हाला जर असे सीन दाखवायचेच होते तर 18 वर्षांवरील अभिनेत्रीला का घेतलं नाही असा प्रश्न आता प्रेक्षक विचारत आहेत. काहींनी यशिकाच्या आई-वडिलांनी यात आक्षेप घ्यावा अशी मागणी केलीये. तर इंडस्ट्रीमध्ये 15 ते 18 वयोगटातील अभिनेत्रींचे असे रोमँटिक सीन्स दाखवण्याचा ट्रेंड वाढत चालला आहे. हे अत्यंत चिंताजनक आहे असं म्हणत प्रेक्षकांनी यावर आक्षेप घेतलाय. .खूप वाईट... जॉन अब्राहमचा चेहरा पाहून चाहते चकीत; अभिनेत्याला नेमकं झालंय तरी काय? म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.