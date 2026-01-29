Premier

खरंच गरज होती का? टीआरपीसाठी अल्पवयीन अभिनेत्रीकडून करून घेतला असा सीन; मालिकेवर नेटकरी संतापले

NETIZENS ANGRY ON INTIMATE SCENE OF MINOR ACTRESS:लोकप्रिय मालिकेतील एका सीनवरून सध्या सोशल मीडियावर वातावरण तापलं आहे. अल्पवयीन अभिनेत्रीसोबत सीन केल्यामुळे आता नेटकरी मालिकेवर संतापले आहेत.
CONTROVERSIAL SCENE IN RIMJHIM CHOTI UMAR BADE SAPANE INVOLVING MINOR ACTRESS

CONTROVERSIAL SCENE IN RIMJHIM CHOTI UMAR BADE SAPANE INVOLVING MINOR ACTRESS

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षक आवर्जून पाहतात. मग ते हिंदी प्रेक्षक असोत किंवा मराठी. या मालिकांमधील पात्र, ते कलाकार प्रेक्षकांचे आवडते असतात. मात्र जेव्हा मालिकेत काही चुकीचे सीन दाखवले जातात तेव्हा मात्र प्रेक्षक त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. अशाच एका मालिकेतील सीनबद्दल सोशल मीडियावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येतेय. या मालिकेत अल्पवयीन मुलीकडून नको ते सीन करून घेतल्याने आता सोशल मीडियावर वातावरण तापलं आहे. या मालिकेतील नायिका फक्त १६ वर्षाची आहे. तर नायक २४ वर्षांचा आहे.

Loading content, please wait...
tv actor
tv actress
Entertainment news
Entertainment Field
TV Celebrities

Related Stories

No stories found.