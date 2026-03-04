'सावळ्याची जणू सावली' मध्ये होणार नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; सावलीसमोर येणं आणखी एक संकट

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये सध्या टीआरपीसाठी चढाओढ सुरू आहे. त्यामुळे मालिकांमध्ये नवनवे ट्विस्ट येत आहेत. असाच एक ट्विस्ट आता 'सावल्याची जणू सावली' या मालिकेत येणार आहे. या मालिकेतली सावली प्रेक्षकांची आवडती आहे. ती आणि भैरवी यांच्यातील जुगलबंदी आणि त्यांच्यातील भांडणं पाहायला प्रेक्षकांना मजा येते. भैरवीच्या प्रत्येक प्लॅनवर सावली कशी पाणी फिरवते हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. मात्र आता या मालिकेत नवीन एंट्री होणार आहे. 'शिवा' मालिकेतील अभिनेत्रीची या मालिकेत एंट्री होणार आहे. .'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेत भैरवी ही सावलीला सतत त्रास देत असते. ती सावलीविरुद्ध कारस्थान करते. मेहेंदळे कुटुंब तिच्या या कारस्थानात भरडलं जातं. अशातच मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय. या प्रोमोमध्ये सगळे होळी साजरी करताना दिसतायत. सावली, तारा आणि घरातील इतर मंडळी होळीभोवती प्रदक्षिणा घालत आहेत. त्यावेळी भैरवी मनातल्या मनात सावलीकडे बघत म्हणते, “या होलिकादहनाबरोबर मी तुझंही दहन करणार”, असे म्हणत ती सावलीला धक्का देते. सावलीचा धक्का तिच्या पुढे असलेल्या ताराला लागतो. ताराला आगीचे चटके बसतात; पण सावली तिला सावरते. .प्रोमोमध्ये पुढे सावली भैरवीला म्हणते, ''माझा जीव गेला असता.” त्यावर भैरवी म्हणते, “एक दिवस तुला आणि तुझ्या घराला असंच होळीच्या आगीत जाळेन.' त्यातच ती तिच्या हातातील कलश फेकून देते. तो कलश एका मुलीच्या पायाशी पडतो. ती मुलगी भैरवीला, भैरवीमाई… अशी हाक मारते. भैरवीला हाक मारणारी मुलगी ही अभिनेत्री मानसी सुरेश दाखवण्यात आलीये. आता ही मानसी सावलीवर कशी भारी पडणार हे मालिकेत दिसणार आहे. मानसीने 'शिवा' या मालिकेत शिवाच्या बहिणीची भूमिका साकारली होती. शिवाला सतत त्रास देणारी, स्वार्थी व्यक्ती, अशी तिची भूमिका होती. आता ती 'सावळ्याची जणू सावली' मध्ये दिसणार आहे. .प्रेक्षकांना धक्का! कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेने घेतला निरोप; नव्या सिरीयलसाठी जुनी मालिका गुंडाळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.