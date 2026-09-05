छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी! यंदाची दहीहंडी तिने गाजवली; गौतमी पाटील नाही मग ही नवी डान्सर आहे तरी कोण?

काल झालेल्या कृष्ण जन्मष्टमीच्या नंतर आज राज्यभरात दहीहंडी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जातेय. त्यातही मुंबईत या सणाचा माहोल पाहण्यासारखा असतो. थरावर थर रचणारे गोविंदा पाहणं म्हणजे प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असते. अनेक लोक खासकरून गोविंदांना पाहायला जातात. त्यांचं कौतुक करत त्यांचा आत्मविश्वास वाढवायला जातात. त्यात मुंबईत एकाहून एक सरस अशा कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. त्यात अनेक सिनेस्टार्सना देखील बोलावलं जातं. या कार्यक्रमांना काही कलाकार आपली कलाही सादर करतात. या वर्षी या कार्यक्रमांमध्ये एका नव्या नृत्यांगनेची एंट्री झालीये. कोण आहे ती? .दरवर्षी अनेक कार्यक्रमांना लोकप्रिय नृत्यांगणा गौतमी पाटील नृत्य करताना दिसते. गौतमी, राधा पाटील या दहीहंडी कार्यक्रमांमुळेच प्रकाशझोतात आल्या. मात्र आता यावर्षी गौतमीला टक्कर देण्यासाठी एक दुसरीच नृत्यांगणा आलीये. तिने आपल्या नृत्याने सगळ्यांना भुरळ घातलीय. तिचं नृत्य पाहून अनेकांनी ही कोण आहे असा प्रश्न विचारला आहे. या लावणी डान्सरचे नाव खुशी शिंदे आहे. मागाठाणे मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सूर्वे यांच्या मागाठाणे दहीहंडीत लावणी करताना तीची प्रचंड चर्चा रंगली होती..खुशीच्या अदांनी सगळ्यांची मनं जिंकली. तिचे हावभाव आणि नृत्यकौशल्य यावर चाहते फिदा झालेत. खुशी शिंदेची सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा आहे. तिचे दहीहंडीतील डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. खुशी शिंदे ही महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय पारंपारिक लावणी डान्सर आहे. खुशी शिंदेने आपल्या नृत्याची सुरुवात ग्रामीण भागातील कलाकेंद्रापासून केली होती. तिला अकलूज लावणी स्पर्धेत दुसरा क्रमांक मिळाला होता. आता ख़ुशी गौतमीला खरंच टक्कर देणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. .दहीहंडीच्या मंचावर सेलिब्रिटींची चांदी! काही मिनिटांच्या हजेरीसाठी किती पैसे घेतात कलाकार? अनेकांचा वर्षाचा पगारही पडेल कमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.