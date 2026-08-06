MISS WORLD 2026 मध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करणार निकिता पोरवाल; रंगभूमीपासून जागतिक मंचापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Nikita Porwal Miss India winner: देशाचं नाव जागतिक व्यासपीठावर अभिमानाने घुमावं, अशी इच्छा प्रत्येक तरुणीच्या मनात कधीतरी डोकावत असते. मात्र त्या स्वप्नाला मेहनत, जिद्द आणि समाजाप्रती असलेल्या जबाबदारीची जोड मिळाली, तर त्याचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरतो. मध्य प्रदेशातील निकिता पोरवालचं आतापर्यंतचं आयुष्य याचाच प्रत्यय देणारं आहे. .रंगभूमीपासून सुरू झालेला तिचा प्रवास आता ७३व्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंत पोहोचला असून, या संधीकडे ती केवळ वैयक्तिक यश म्हणून नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा सन्मान म्हणून पाहते.साठहून अधिक नाटकांमध्ये काम करताना प्रत्येक व्यक्तिरेखा जगण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे माणसांकडे समजुतीने आणि संवेदनशीलतेने पाहण्याची दृष्टी विकसित झाल्याचं निकिताने सांगितलं. .रंगभूमीवर मिळालेल्या याच शिकवणीने तिचा पुढील प्रवास घडवला. त्यानंतर फेमिना मिस इंडिया किताब पटकावत मध्य प्रदेशातून हा मान मिळवणारी ती पहिली स्पर्धक ठरली. आता व्हिएतनाममध्ये होणाऱ्या ७३व्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणं, हा आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान असल्याचं ती म्हणाली.या प्रवासासोबतच निकिताने 'माती' हा उपक्रम सुरू केला. मध्य प्रदेशातील आदिवासी समाज, विशेषतः महिला आणि मुलांना स्वच्छ पाणी, अन्न, पोषण, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट या उपक्रमामागे आहे. पाणी शुद्धीकरण यंत्रे, अन्नधान्य, माता-बालकांसाठी पोषणपूरक साहित्य यांचं वाटप करण्याबरोबरच कौशल्य विकासासाठी कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस च्या सहकार्याने व्यापक काम सुरू असल्याचं तिने सांगितलं..या उपक्रमाअंतर्गत ४० हजार आदिवासी मुलांना केवळ शिक्षण आणि निवासच नव्हे, तर सर्वांगीण विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या उपक्रमातून आदिवासी समाजाच्या खऱ्या कथा जगासमोर मांडण्याची तिची इच्छा आहे.मिस वर्ल्डसाठीचं प्रशिक्षणही तितकंच कठोर सुरू आहे. चालण्यापासून संवादकौशल्य, स्वतःची तयारी आणि विविध संस्कृतीतील लोकांशी जोडून घेण्याची मानसिकता विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. इच्छा असो व नसो, आपली भूमिका आपल्याला योग्य रित्या पार पाडावीच लागते ही रंगभूमीने दिलेली शिकवण आजही ती जपते. स्वतःची स्वप्नं पूर्ण करण्यापलीकडे समाजासाठी काम करण्याचं ध्येय या प्रवासाने दिल्याचंही ती सांगते..आज मुली "आपण मिस इंडिया होऊ शकतो का?" अशी शंका व्यक्त करत नाहीत, तर "मिस इंडिया कसं होता येईल?" याबाबतची तत्परता व्यक्त करतात. माझ्या विजयामुळे त्यांच्यासाठी एक नवा मार्ग खुला झाला असून, हाच बदल मला मध्य प्रदेशातील मुलींमध्ये दिसल्याचं निकिताने सांगितलं. आता हाच सकारात्मक दृष्टिकोन आणि आत्मविश्वास प्रत्येक मुलीमध्ये निर्माण व्हावा, अशी तिची इच्छा आहे.आता १४ सप्टेंबरला होणाऱ्या अंतिम फेरीत भारताचा तिरंगा अभिमानाने फडकवण्याच्या निर्धाराने ती सज्ज झाली आहे..'जो करण अर्जुन में हुआ था…' सलमान खानच्या एका डायलॉगने BIGG BOSS 20 बद्दल वाढली उत्सुकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.