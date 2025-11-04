निशिगंधा वाड यांची लेक अभिनय क्षेत्रात येणार? दीपक देऊळकर म्हणाले, 'माझी मुलगी गोल्ड मेडलिस्ट पण...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निशिगंधा वाद आणि अभिनेते दीपक देऊळकर यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. या जोडीने काही हिट चित्रपटात काम करत ९०चं दशक गाजवलंय. ते दोघे अजूनही मराठी आणि हिंदी मालिकांमध्ये काम करताना दिसतात. दीपक देऊळकर आता स्क्रीनवर दिसत नसले तरी ते निर्माते म्हणून अनेक मालिका आणि चित्रपटांचं काम पाहतात. मात्र या जोडप्यासोबतच त्यांच्या लेकीचीदेखील सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगते. त्यांची मुलगी ईश्वरी देऊळकर हीदेखील आईवडिलांसारखी अभिनयक्षेत्रात येणार का यावर आता निशिगंधा यांनी उत्तर दिलंय. .निशिगंधा आणि दीपक यांची लेक ईश्वरी सोशल मीडियावर फारशी सक्रीय नाही. मात्र तरीही ती सोशल मीडियावर चर्चेत असते. ती दिसायला अतिशय गोड आहे. ती निशिगंधा यांची हुबेहूब कॉपी आहे. निशिगंधा आणि दीपक यांनी नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात लेकीच्या चित्रपटात काम करण्याबद्दल विचारल्यावर दीपक म्हणाले, 'गेल्या वर्षीच ती युनिव्हर्सिटीत पहिली आली. पॉलिटीकल सायन्स आणि फॉरेन अफेअर्स मध्ये तिला गोल्ड मेडल मिळालं. चौथीत असल्यापासूनच तिने डान्य आणि अभिनयात उत्तम होती. तिने अनुपम खेर अकॅडमी सुद्धा जॉईन केली आहे.'.ते पुढे म्हणाले, 'तसंच तिला डान्समध्ये गोल्डमेडल देखील मिळालं आहे. पण,योगायोगाने युनिव्हर्सिटीतूनच तिला सांगण्यात आलं की, तू युपीएससी कर. मी किंवा निशिगंधाने पण असं केलं की नाही तू हेच कर किंवा ते कर.आम्हाला माहिती होतं तिचा कल या क्षेत्राकडे आहे. आम्ही तिला स्पष्ट सांगितलंय की तुला जे हवंय ते तू कर. कारण, आम्हाला आमच्या आई-वडिलांनी कधी अडवलं नाही.मी तर टाटा स्टिलमधील नोकरी सोडून इकडे आलो आहे. तिच्या बाबतीत देखील आम्ही तेचं ठेवलं. आणि मला वाटतं काहीही बोलण्याच्या आधी ती देवाच्या कृपेने लवकरच...' दीपक यांनी लेकीच्या अभिनय क्षेत्रातील पदार्पणाबद्दल हिंटदेखील दिली आहे. .'घरोघरी मातीच्या चुली' मालिकेत होणार 'या' अभिनेत्याची एंट्री; प्रोमो पाहिल्यावर प्रेक्षकांनीच सांगितलं नाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.