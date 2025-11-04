Premier

निशिगंधा वाड यांची लेक अभिनय क्षेत्रात येणार? दीपक देऊळकर म्हणाले, 'माझी मुलगी गोल्ड मेडलिस्ट पण...

NISHIGANDHA WAD AND DEEPAK DEWOOLKAR DAUGHTER: अभिनेत्री निशिगंधा वाड आणि अभिनेते दीपक देऊळकर यांची मुलगी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये येणार का यावर त्यांनी उत्तर दिलं आहे.
nishigandha wad daughter 

nishigandha wad daughter 

esakal

Payal Naik
Updated on

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निशिगंधा वाद आणि अभिनेते दीपक देऊळकर यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. या जोडीने काही हिट चित्रपटात काम करत ९०चं दशक गाजवलंय. ते दोघे अजूनही मराठी आणि हिंदी मालिकांमध्ये काम करताना दिसतात. दीपक देऊळकर आता स्क्रीनवर दिसत नसले तरी ते निर्माते म्हणून अनेक मालिका आणि चित्रपटांचं काम पाहतात. मात्र या जोडप्यासोबतच त्यांच्या लेकीचीदेखील सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगते. त्यांची मुलगी ईश्वरी देऊळकर हीदेखील आईवडिलांसारखी अभिनयक्षेत्रात येणार का यावर आता निशिगंधा यांनी उत्तर दिलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com