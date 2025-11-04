मला कुणाचं नाव घेऊन बदनाम नाही करायचं... न सांगता रिप्लेस करण्यावर निशिगंधा वाड यांचे पती म्हणाले, 'विक्रम गोखले यांनी... '

लोकप्रिय मराठी अभिनेते दीपक देऊळकर यांनी आपल्या अभिनयाने मराठी सिनेसृष्टीमधे स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. त्यांच्या दिसण्यावर आणि नृत्यावर अनेक तरुणी फिदा होत्या. ते लोकप्रिय अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांचे पती आहेत. त्यांनी 'लेक लाडकी या घरची', 'सपने साजन के', 'लेक लाडकी या घरची' यांसारख्या अनेक मालिकांमध्ये काम केलं. 'कृष्णा' या प्रसिद्ध मालिकेत त्यांनी बलरामाची भूमिका साकारली होती. याच मालिकेतून त्यांना लोकप्रियता मिळाली. ते निर्मातेदेखील आहेत. आता नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांना आलेला वाईट अनुभव सांगितलाय. .दीपक देऊळकर आणि निशिगंधा वाड यांनी नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'माझ्याकडून नाही नाही म्हणता १०-१२ चित्रपट गेले. एक चित्रपट होता ज्यामध्ये मी आणि विक्रम गोखले भावांची भूमिका करणार होतो. तारखा चाळीस दिवस सलग कोल्हापूरला घेतल्या गेल्या. मुंबईचाच निर्माता त्या चित्रपटाचं शूट कोल्हापूरला करणार होता. त्यावेळी आराधना चित्रपटाच्या डबिंगवेळी मी आणि विक्रम गोखले एकत्र भेटलो. तेव्हा ते मला म्हणाले की, 'आपण सोबत जायचं हा!' मी म्हटलं कुठे? तर त्यांनी सांगितलं 'अरे, तारखा तुझ्याकडे आल्या नाही का?' मला कोणाचं नाव घेऊन बदनाम करायचं नाही. मग विक्रम गोखले म्हणाले, 'अरे...! मला तर सांगितलं कन्फर्म आहे.'शिवाय मलाही तेव्हा कन्फर्म सांगितलं होतं.' .ते पुढे म्हणाले, 'मग मी त्या निर्मात्याला फोन केला. त्यावर उत्तर देत ते म्हणाले, 'नाही. शेड्यूल थोडं पुढे गेलं आहे. मी तुला नक्की सांगतो.' त्यावेळी तो खूप गोड बोलला. आणि मी फोन ठेवला. त्यानंतर विक्रम गोखलेंनी थेट त्या व्यक्तीला फोन केला आणि त्याला विचारलं. मग तो निर्माता म्हणाला, 'नाही असं झालंय. दीपकच्या तारखा जुळत नसल्यामुळे आम्ही त्याच्या जागी दुसऱ्याला रिप्लेस केलं आहे.' .पुढे दीपक म्हणले, 'त्या निर्मात्याच बोलणं ऐकून विक्रम गोखलेंनी त्याला सुनावलं आणि ते त्याला म्हणाले, "माझ्या बाजूला आता दीपक देऊळकर उभा आहे. त्या मुलाचे तुम्ही ४० दिवस घेतले आणि आता नाही म्हणायला तुम्हाला काहीच कसं वाटत नाही. मग विक्रम गोखलेंनी त्या चित्रपटाचं मानधन सुद्धा परत केलं आणि सिनेमाही सोडला.' .मी तशी नाहीये... 'कमळी' मालिकेतील भूमिकेमुळे होणाऱ्या टीकेवर अनिकाने मांडली बाजू; म्हणते, 'मला वाईट वाटतं जेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.