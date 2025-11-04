Premier

मला कुणाचं नाव घेऊन बदनाम नाही करायचं... न सांगता रिप्लेस करण्यावर निशिगंधा वाड यांचे पती म्हणाले, 'विक्रम गोखले यांनी... '

NISHIGANDHA WAD HUSBAND DEEPAK DEULKAR TALKED ABOUT BAD EXPERIENCE: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निशिगंधा वाद यांचे पती आणि अभिनेते दीपक देऊळकर यांनी त्यांच्यासोबत घडलेला एक प्रसंग सांगितलाय.
लोकप्रिय मराठी अभिनेते दीपक देऊळकर यांनी आपल्या अभिनयाने मराठी सिनेसृष्टीमधे स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. त्यांच्या दिसण्यावर आणि नृत्यावर अनेक तरुणी फिदा होत्या. ते लोकप्रिय अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांचे पती आहेत. त्यांनी 'लेक लाडकी या घरची', 'सपने साजन के', 'लेक लाडकी या घरची' यांसारख्या अनेक मालिकांमध्ये काम केलं. 'कृष्णा' या प्रसिद्ध मालिकेत त्यांनी बलरामाची भूमिका साकारली होती. याच मालिकेतून त्यांना लोकप्रियता मिळाली. ते निर्मातेदेखील आहेत. आता नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांना आलेला वाईट अनुभव सांगितलाय.

