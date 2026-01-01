Premier

१३ वर्षांपासून शारीरिक संबंध नाही, विकी डोनर बनवून ठेवलंय... टीव्हीच्या श्रीकृष्णाने पत्नीवर केलेले गंभीर आरोप

NITISH BHARDWAJ WIFE CONTROVERSY: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय श्रीकृष्ण म्हणजेच अभिनेते नितीश भारद्वाज यांनी आपापल्या दुसऱ्या पत्नीवर गंभीर अआरोप केले होते.
nitish bhardwaj

nitish bhardwaj

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर असेल अनेक कलाकार आहेत जे आपल्या अभिनयाच्या आणि पात्राच्या जोरावर घराघरात लोकप्रिय होतात. त्यांना त्यांच्या पात्राच्या नावाने ओळखलं जातं. असेच एक कलाकार म्हणजे अभिनेते नितीश भारद्वाज. नितीश यांनी रामानंद सागर यांच्या 'श्रीकृष्ण' या मालिकेत कृष्णाची भूमिका साकारली होती. मात्र त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळे ते चांगलेच चर्चेत आले होते. नितीश यांनी स्मिता गाटे यांच्याशी दुसरं लग्न केलं होतं. मात्र लग्नाच्या १८ वर्षानंतर त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यावर एका मुलाखतीत नितीश यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं.

Loading content, please wait...
bollywood
tv actor
Entertainment news
Entertainment Field
tv artist
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com