Varun Dhawan: ‘नो एंट्री २’मधून वरुण धवनचीही एक्झिट

गेल्या काही काळापासून बोनी कपूर निर्मित आणि अनीस बज्मी दिग्दर्शित ‘नो एंट्री’ या सुपरहिट कॉमेडी चित्रपटाच्या सीक्वेलबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. २००५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यश मिळवले होते..त्यामुळे त्याचा दुसरा भाग कोणत्या नव्या अंदाजात प्रेक्षकांसमोर येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते, मात्र आता या चित्रपटाच्या टीममधून सलग दुसरा मोठा अभिनेता बाहेर पडला आहे. अलीकडेच गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझने या प्रोजेक्टमधून माघार घेतल्याचं वृत्त समोर आलं होतं..त्यानंतर आता अभिनेता वरुण धवननेही ‘नो एंट्री २’मधून बाहेर पडल्याची माहिती चर्चेत आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वैयक्तिक कारणांमुळे आणि तारखांमुळे वरुणने हा निर्णय घेतला आहे. सध्या वरुण धवन त्याच्या आगामी ‘भेडिया २’ या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे..या दोन्ही चित्रपटांच्या शेड्युलमध्ये वेळेचा ताण असल्याने अभिनेत्याने प्राधान्यक्रम ठरवत ‘नो एंट्री २’मधून एक पाऊल मागे घेतल्याचं समजतं. तथापि, याबाबत अद्याप वरुण आणि निर्मात्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही..Premium|Diamonds in Movies: चित्रपटसृष्टीत हिऱ्यांचे आकर्षण; बॉलिवूड-हॉलिवूडचा हिरा प्रेम.या सीक्वेलमध्ये सुरुवातीला वरुण धवन, अर्जुन कपूर आणि दिलजीत दोसांझ या तिघांची तगडी तिकडी दिसणार असल्याचं बोललं जात होतं. त्यामुळे दोन प्रमुख कलाकारांच्या एक्झिटनंतर या चित्रपटाच्या कास्टिंगबाबत नव्याने चर्चा रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.