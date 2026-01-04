Premier

चिन्मय मांडलेकर नाही तर ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' मध्ये 'हा' अभिनेता साकारणार छत्रपतींची भूमिका; तुम्ही ओळखलंत का?

RANPATI SHIVRAY SWARI AGRA MOVIE SHIVAJI MAHARAJ ACTOR FACE REVEALS: शिवराज अष्टक मधील सहाव्या पुष्पात आता अभिनेता चिन्मय मांडलेकर नाही तर दुसराच अभिनेता शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार आहे.
ranpati shivray swari agra

ranpati shivray swari agra

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

भव्य रंगमंच, दिलखेचक रोषणाई, मंत्रमुग्ध करणाऱ्या वातावरणाला ढोल ताशांच्या गजराची साथ हे सगळंच अगदी भारावून टाकणारं… आणि अशातच भरजरी वस्त्र, शिरोभागी आकर्षक जिरेटोप, गळ्यात आभूषणांसह कवड्यांची माळ, कमरेला लटकणारी भवानी तलवार यांसह घोड्यावर स्वार झालेले साक्षात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे पराक्रमी शिलेदार अवतरले आणि एकच जल्लोष झाला…. निमित्त होते ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या आगामी मराठी चित्रपटातील प्रसंगाच्या सादरीकरणाचे.

Loading content, please wait...
marathi movie
Chhatrapati Shivaji Maharaj
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.