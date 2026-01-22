सपनावर प्रेम, वासनांध शिकारी, ती कानाखाली आणि दाऊद! काय आहे शाहिदच्या 'ओ रोमियो'ची खरी कहाणी?

विशाल भारद्वाज यांचा आगामी चित्रपट 'O' Romeo' सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. ही कथा हुसैन उस्तरा आणि सपना दीदी यांच्याभोवती फिरते. यात अभिनेता शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत आहेत. सपना दीदीचं खरं नाव अशरफ होतं, जिच्या पतीची हत्या दाऊद इब्राहिमच्या सांगण्यावरून करण्यात आली होती. पतीच्या मृत्यूचा बदला घेण्याच्या जिद्दीने पेटलेली अशरफ, दाऊदचा कट्टर शत्रू आणि पोलिसांचा खबरी असलेल्या हुसैन उस्तराकडे पोहोचली. उस्तराने तिला शस्त्र चालवण्याचं आणि मार्शल आर्ट्सचे प्रशिक्षण दिलं. याच काळात अशरफने 'सपना' हे नाव धारण केलं, कारण दाऊदला संपवणं हे तिचं एकमेव स्वप्न होतं..हा चित्रपट हुसैन जैदी यांच्या 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' या पुस्तकावर आधारित आहे. १९८६ मध्ये अशरफचा पती महमूद यांचा एका शूटआउटमध्ये मृत्यू झाला. या हत्येमागे दाऊद इब्राहिमचा हात असल्याचं समजताच, अशरफने बदला घेण्याचं ठरवलं. दाऊदला मारणं हे तिचं स्वप्न होतं, म्हणून तिने स्वतःचं नाव बदलून 'सपना दीदी' ठेवलं. हुसैन उस्तरा (ज्याचं पात्र शाहिद कपूर साकारत आहे) हा एक क्रूर व्यक्ती होता जो उस्तऱ्याचा वापर करायचा. सपना त्याला भेटली आणि तिने त्याच्याकडून बंदूक चालवणे आणि मार्शल आर्ट्सचे प्रशिक्षण घेतले. उस्तरा स्वतः दाऊदचा शत्रू होता आणि पोलिसांना गुप्त माहिती पुरवायचा..हुसैन उस्तरा आणि सपना दीदी यांच्या नात्यात अनेक पदर होते. सुरुवातीला मार्गदर्शक असलेला उस्तरा हळूहळू सपनाच्या प्रेमात पडला, परंतु त्यांच्या नात्यात एक वळण आलं. १९९१ मध्ये एका रात्री जेव्हा सपना गुंडांपासून वाचण्यासाठी मदतीसाठी उस्तराच्या घरी गेली, तेव्हा त्याने तिच्याशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे संतापलेल्या सपनाने उस्तराला कानशिलात लगावली आणि त्यांच्यातील संबंध कायमचे तुटले. सपना दीदीने शारजाहमध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान दाऊदला मारण्याचा मोठा कट रचला होता. दुर्दैवाने, दाऊदच्या 'डी-कंपनी'ला याची कुणकुण लागली आणि १९९४ मध्ये सपना दीदीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हुसैन उस्तरा याचा मृत्यू १९९८ मध्ये झाला. .या चित्रपटात केवळ त्यांच्यातील संघर्षाचीच गाथा नाही, तर दाऊदला मारण्यासाठी सपनाने रचलेल्या धाडसी कटांचीही झलक पाहायला मिळणार आहे. मात्र, या चित्रपटाच्या कथानकावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हुसैन उस्तरा यांची मुलगी सनोबर शेख यांनी मेकर्सवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, उस्तरा हे गँगस्टर नसून केवळ पोलीस खबरी होते आणि त्यांचे सपना दीदीसोबतचे नाते केवळ 'भाऊ-बहीण' म्हणून होते. विशाल भारद्वाज यांनी हे सर्व दावे फेटाळत आपली फिल्म हुसैन जैदी यांच्या 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' या पुस्तकावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. हा ऐतिहासिक संघर्ष आता १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सिनेमागृहात पाहायला मिळणार आहे..तरुणाईची झिंग पडलेली महागात! प्राजक्ता शुक्रेच्या भरधाव गाडीने दोन जणांना उडवलं अन्... मुंबईतला तो भयानक अपघात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.