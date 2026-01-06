OTTवर अचानक ट्रेंड होतोय २ वर्ष जुना सिनेमा; IMDb रेटिंग फक्त ५. ८; पण पाहणाऱ्यांची झालीये गर्दी

ओटीटीच्या जगात गेल्या ३-४ दिवसांपासून एक आगळीवेगळी गोष्ट घडतेय. दोन वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेला एक ॲक्शन ड्रामा चित्रपट अचानक ओटीटीवर ट्रेंड होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाचे IMDb रेटिंग केवळ ५.८ आहे, तरीही प्रेक्षकांमध्ये हा चित्रपट पाहण्याची चुरस लागली आहे. या चित्रपटात काजल अग्रवाल, 'पुष्पा २' फेम श्रीलीला आणि खलनायकाच्या भूमिकेत अर्जुन रामपाल आहेत. मुख्य भूमिकेत साऊथचे सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण आहेत. चित्रपटाचे नाव आहे 'भगवंत केसरी', जो २०२३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. .'भगवंत केसरी' का ट्रेंड होतोय?२०२३ मध्ये जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा ६५ कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने भारतात ८४.७८ कोटींचं नेट कलेक्शन आणि जगभरात ११४.५० कोटींचा ग्रॉस बिझनेस केला होता. या चित्रपटाच्या अचानक ट्रेंड होण्यामागे साऊथ सुपरस्टार थलपती विजय याचा नवा चित्रपट 'जन नायकन' कारणीभूत आहे. राजकारणात कायमचा प्रवेश करण्यापूर्वी विजयचा हा शेवटचा चित्रपट शुक्रवार, ९ जानेवारीला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अशी चर्चा आहे की, 'जन नायकन'ची कथा 'भगवंत केसरी'वरून प्रेरित आहे. 'जन नायकन'चा ट्रेलर आल्यावर या चर्चेला आणखी उधाण आलं. जरी दिग्दर्शक एच. विनोद यांनी ही कथा मूळ असल्याचं सांगितलं असलं, तरी विजयचे चाहते मात्र 'भगवंत केसरी' पाहून दोन्ही चित्रपटांची तुलना करत आहेत..काय आहे 'भगवंत केसरी'ची कथा?चित्रपटाची सुरुवात नेलाकोंडा भगवंत केसरी (नंदमुरी बालकृष्ण) या पात्राने होते, जो एक माजी कैदी आहे. त्याचा मित्र सीआय श्रीकांत याच्या मृत्यूनंतर, भगवंत हा श्रीकांतची मुलगी विजयलक्ष्मी (विजी) हिचा पालक बनतो. भगवंतची इच्छा असते की विजीने तिच्या वडिलांच्या इच्छेनुसार भारतीय लष्करात भरती व्हावे. यासाठी तो सायकॉलॉजिस्ट डॉ. कात्यायनी (काजल अग्रवाल) हिची मदत घेतो. मात्र, विजीला लहानपणीच्या एका भीतीमुळे लष्करात जायचं नसतं आणि तिला तिचा बॉयफ्रेंड कार्तिकशी लग्न करायचे असतं..राहुल सांघवीची एन्ट्रीकथेत ट्विस्ट येतो जेव्हा मोठा बिझनेसमन राहुल सांघवी (अर्जुन रामपाल) एन्ट्री घेतो. तो देशाचा 'प्रोजेक्ट-V' चोरण्याचा प्रयत्न करत असतो. यादरम्यान एका खुनाचे पुरावे विजीच्या लॅपटॉपमध्ये येतात आणि राहुलचे गुंड तिच्या मागे लागतात. जेव्हा भगवंत आणि राहुल समोरासमोर येतात, तेव्हा धक्कादायक खुलासा होतो की ते जुने शत्रू आहेत. भगवंत हा पूर्वी एक प्रामाणिक पोलीस अधिकारी होता, ज्याने राहुलच्या वडिलांना (शरथ सांघवी) अटक केली होती. वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी राहुलने भगवंतला खोट्या आरोपात अडकवून तुरुंगात पाठवले होते. आता पुन्हा एकदा हे दोन योद्धे आमनेसामने आहेत..'जन नायकन'शी साम्यजर तुम्ही थलपती विजयच्या 'जन नायकन' (हिंदीत 'जन नेता') चा ट्रेलर पाहिला असेल, तर तुम्हाला 'भगवंत केसरी'शी खूप साम्य आढळेल. अगदी पात्रांची नावेही सारखीच आहेत. 'जन नायकन'मध्ये मुलीचे नाव 'विजी' आहे, तर विजयच्या पात्राचे नाव थलपती वेत्री कोंडन आहे. हा चित्रपट सध्या Prime Video आणि JioHotstar या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे तुम्ही हा चित्रपट हिंदी भाषेतही पाहू शकता. .यंदा Bigg Boss Marathi ६ चं तिकीट कोणत्या नेत्याला मिळालंय? काय म्हणाला रितेश देशमुख; नेटकरीही चकीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.