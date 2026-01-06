OTTवर अचानक ट्रेंड होतोय २ वर्ष जुना सिनेमा; IMDb रेटिंग फक्त ५. ८; पण पाहणाऱ्यांची झालीये गर्दी

Premier

OLD MOVIE TRENDING ON OTT: गेले ४८ तास हा चित्रपट ओटीटीवर ट्रेंड आहे. हा चित्रपट २ वर्ष जुना आहे आणि जिओ हॉटस्टारवर प्रेक्षक हा चित्रपट पाहत आहेत.
Payal Naik
ओटीटीच्या जगात गेल्या ३-४ दिवसांपासून एक आगळीवेगळी गोष्ट घडतेय. दोन वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेला एक ॲक्शन ड्रामा चित्रपट अचानक ओटीटीवर ट्रेंड होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाचे IMDb रेटिंग केवळ ५.८ आहे, तरीही प्रेक्षकांमध्ये हा चित्रपट पाहण्याची चुरस लागली आहे. या चित्रपटात काजल अग्रवाल, 'पुष्पा २' फेम श्रीलीला आणि खलनायकाच्या भूमिकेत अर्जुन रामपाल आहेत. मुख्य भूमिकेत साऊथचे सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण आहेत. चित्रपटाचे नाव आहे 'भगवंत केसरी', जो २०२३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता.

