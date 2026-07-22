'Mismatched' नंतर प्राजक्ता कोळीची नवीन वेब सिरीज; 'मुंज्या'च्या अभय वर्मासोबत दाखवणार कारगिलच्या शौर्यकथेचा प्रवास

Prajakta Koli New Web Series: भारतीय वायुसेनेच्या कारगिल युद्धावर आधारित ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ या मालिकेचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. या वेब मालिकेत ‘मुंज्या’फेम अभय वर्मा आणि मराठमोळी प्राजक्ता कोळी हे दोघेही पहिल्यांदाच एका प्रोजेक्टमध्ये एकत्र दिसणार आहेत. अभय वर्माने गेल्या काही वर्षांत आपल्या अभिनयातून स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. विशेषतः ‘मुंज्या’नंतर त्याची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली. आता तो ‘ऑपरेशन सफेद सागर’च्या माध्यमातून नव्या कथानकाचा भाग बनला आहे. .दुसरीकडे, डिजिटल माध्यमातील लोकप्रिय चेहरा म्हणून ओळख असलेल्या प्राजक्ता कोळीने अभिनय क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवला आहे. ‘मिसमॅच्ड’, ‘जुगजुग जिओ’ आणि ‘नीयत’सारख्या प्रकल्पांनंतर यंदा तिने मराठी चित्रपट ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’मधून मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. आता ती ‘ऑपरेशन सफेद सागर’मध्येही महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. .सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दिया मिर्झा, आदिल हुसेन, मिहिर आहुजा, अर्णव भासिन, अमृता बागची आणि महेश मांजरेकर यांच्यासह ‘मिसमॅच्ड’मध्ये अनमोलची भूमिका साकारणारा तारूक रैनासुद्धा या मालिकेत झळकणार आहे. भारतीय वायुसेनेच्या शौर्याची कथा मांडणारी ही मालिका ७ ऑगस्ट रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे..'ऑपरेशन सफेद सागर'भारतीय वायुसेनेने कारगिल युद्धादरम्यान राबवलेल्या 'ऑपरेशन सफेद सागर' या ऐतिहासिक मोहिमेवर आधारित ही मालिका शौर्य, त्याग आणि कर्तव्यनिष्ठेची प्रेरणादायी कहाणी उलगडणार आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरमध्ये युद्धातील थरारक हवाई मोहिमा, जवानांचे भावविश्व आणि देशासाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या सैनिकांचा संघर्ष प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे. दमदार कलाकारांची फौज, वास्तववादी दृश्यांकन आणि भावनिक कथानकामुळे ही मालिका प्रेक्षकांमध्ये आधीपासूनच चर्चेचा विषय ठरली असून, तिच्या प्रदर्शनाची उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.