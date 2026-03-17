Oscars 2026: वन बॉटल आफ्टर अनादरला 6 ऑस्कर, भारताच्या पदरी निराशा; वाचा पुरस्कार विजेत्यांची यादी

लॉस एंजेलिस : अमेरिका-इस्राईल आणि इराणमधील युद्ध परिस्थिती व तणावाच्या सावटाखाली लॉस एंजेलिसमधील आज पहाटे (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) डॉल्बी थिएटरमध्ये ९८ वा ऑस्कर पुरस्कार वितरण सोहळा दिमाखात झाला..नामांकनांमध्ये आघाडीवर असलेल्या 'सिनर्स'ने मुख्य श्रेणींमध्ये चार पुरस्कार पटकावले. मात्र या चित्रपटाला मागे टाकत 'वन बॅटल आफ्टर अनदर'ने सहा पुरस्कार जिंकत वर्चस्व राखले. जगभरातील चित्रपटप्रेमींचे लक्ष लागलेल्या या सोहळ्यात अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा मुख्य आकर्षण ठरली. तिच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात आले. प्रियांकासह रॉबर्ट डाउनी ज्युनियर, ॲन हॅथवे, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, पॉल मेस्कल आणि विल आर्नेट यांनी विविध श्रेणींमधील पुरस्कारांचे वितरण केले..सुरक्षाव्यवस्थेत वाढपश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील या सोहळ्यासाठी अत्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली होती. 'व्हरायटी' या आंतरराष्ट्रीय मासिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेची तपास संस्था 'एफबीआय'ने लॉस एंजेलिस प्रशासनाला इराणकडून ड्रोन हल्ल्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला होता..भारताच्या पदरी निराशाभारतीय-अमेरिकन चित्रपट निर्मात्या गीता गंधबीर यांना 'द परफेक्ट नेबर'साठी सर्वोत्कृष्ट माहितीपट आणि 'द डेव्हिल इज बिझी'साठी सर्वोत्कृष्ट लघु माहितीपट या श्रेणीत त्यांना ही नामांकने मिळाली होती. एकाच वेळी अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये नामांकन मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या होत्या. मात्र, पुरस्कारावर त्यांची मोहोर उमटली नाही..धर्मेंद्र यांचे नाव नाहीगेल्या वर्षभरात निधन झालेल्या चित्रपटसृष्टीतील जगभरातील दिग्गजांना यावेळी मानवंदना देण्यात आली. यामध्ये डायने कीटन, कॅथरिन ओ हारा, रॉबर्ट रेडफोर्ड, रॉब रेनर, मिशेल सिंगर रेनर आणि व्हॅल किल्मर यांच्यासह अनेक कलाकारांचा समावेश होता. मात्र, यात दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला नव्हता..रेड कार्पेटवर ईशा अंबानीरिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांची कन्या ईशा अंबानी पती आनंद पिरामल यांच्यासह आजच्या सोहळ्यात सहभागी झाल्या होत्या..पुरस्कार विजेतेसर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट : सेंटिमेंटल व्हॅल्यूसर्वोत्कृष्ट माहितीपट : मिस्टर नोबडी अगेन्स्ट पुतीनसर्वोत्कृष्ट मूळ पटकथा : सिनर्स (रायन कूगलर)सर्वोत्कृष्ट रूपांतरित पटकथा : वन बॅटल आफ्टर अनदर (पॉल थॉमस अँडरसन)सर्वोत्कृष्ट मूळ गाणे : गोल्डन - के-पॉप डेमन हंटर्स (ईजेएई, मार्क सोनेनब्लिक, जुंग ग्यू क्वाक, यू हान ली, ही डोंग नाम, जिओंग हून सो आणि टेडी पार्क)सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत : सिनर्स (लुडविग गोरान्सन)सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रण : सिनर्स (ऑटम ड्युराल्ड अर्कापॉ)सर्वोत्कृष्ट संकलन : वन बॅटल आफ्टर अनदर (अँडी जर्गन्सन)सर्वोत्कृष्ट ध्वनी : एफ १ (गॅरेथ जॉन, अल नेल्सन, ग्वेंडोलिन येट्स व्हिटल, गॅरी ए. रिझो आणि जुआन पेराल्टा)सर्वोत्कृष्ट व्हिज्युअल इफेक्ट : अवतार: फायर अँड ॲश (जो लेटररी, रिचर्ड बेनहॅम, एरिक सेंडन आणि डॅनियल बॅरेट)सर्वोत्कृष्ट निर्मिती आराखडा प्रॉडक्शन डिझाइन : फ्रँकेन्स्टाईन (तमारा डेव्हेरेल आणि शेन व्ह्यू)सर्वोत्कृष्ट कास्टिंग : वन बॅटल आफ्टर अनदर (कॅसांड्रा कुलुकुंडिस)सर्वोत्कृष्ट रंगभूषा आणि केशरचना : फ्रँकेन्स्टाइन (माइक हिल, जॉर्डन सॅम्युअल आणि क्लिओना फ्युरी)सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा : फ्रँकेन्स्टाइन (केट हॉली)सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेटेड लघुपट : द गर्ल हू क्राइड पर्ल्ससर्वोत्कृष्ट लाइव्ह ॲक्शन लघुपट : द सिंगर्स आणि टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइव्हा (संयुक्त)सर्वोत्कृष्ट माहितीपट लघुपट : ऑल द एम्प्टी रूम्स.