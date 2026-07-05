पर्यावरण संवर्धनावर थेट भाष्य; 'आऊट ऑफ सिलॅबस' ठरतो विचार करायला भाग पाडणारा चित्रपट

AJINKYA RAUT OUT OF SYLLABUS PERFORMANCE REVIEW: आज सातत्याने बदलणारे हवामान आणि वाढते प्रदूषण यांचा सर्वाधिक फटका पर्यावरणाला बसत आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल होत आहे. इतकेच नव्हे, तर निसर्गाने मानवाला दिलेल्या नैसर्गिक स्त्रोतांचा बेछूट वापर आणि ऱ्हास सुरू आहे. विकासाला कोणाचाही विरोध नाही; मात्र विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे तितकेच आवश्यक आहे. .निसर्गाचा समतोल ढासळत असताना जंगले वाचविणे आणि वृक्ष लागवड करणे ही काळाची गरज बनली आहे कारण मानवाच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे होत असलेली निसर्गाची हानी भविष्यात इतकी भीषण रूप धारण करू शकते की, ती मानवी महत्त्वाकांक्षांसह संपूर्ण मानवी वस्तीच गिळंकृत करू शकते वा मानवी वस्तीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्या वेळी शिक्षण, विज्ञान किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही मानवाला वाचवू शकणार नाही. खरे तर शिक्षण हे आर्थिक प्रगतीचे स्रोत असले तरी निसर्गाशी सुसंवाद साधणारे आणि त्याच्या संरक्षणाची जाणीव निर्माण करणारे असले पाहिजे..नेमका हाच धागा पकडून दिग्दर्शक नवीन देशबोनिया यांनी ‘आऊट ऑफ सिलॅबस-पुस्तकांच्या पलीकडे’ या चित्रपटाची कथा गुंफली आहे. शिक्षणाबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल कसा राखला गेला पाहिजे? यावर भाष्य करणारा हा चित्रपट पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी केवळ सरकारची नसून आजची तरुण पिढी आणि संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश देतो.आजची शिक्षण व्यवस्था, तिच्याकडे पाहण्याचा तरुणांचा दृष्टिकोन, जंगलांचा होणारा ऱ्हास आणि त्याचा प्राणी-पक्षी तसेच जनमाणसांवर होणारा परिणाम यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चित्रपटात प्रभावीपणे भाष्य करण्यात आले आहे. दिग्दर्शकांनी या प्रश्नांकडे केवळ लक्ष वेधले नाही, तर त्यावर विचार करण्यासही भाग पाडले आहे. निर्माते सुगत ज्ञानेश्वर वाघमारे यांनी सामाजिक भान जपणारा आणि समकालीन वास्तवावर भाष्य करणारा विषय निवडून प्रेक्षकांसमोर एक आशयघन चित्रपट सादर केला आहे..या चित्रपटाची कथा टेंबुरखेड या गावा भोवती फिरणारी आहे. या गावामध्ये राहणारा अनिकेत (अजिंक्य राऊत) हा तरुण अत्यंत हुशार असतो. एमपीएससीची परीक्षा तो उत्तीर्ण झालेला असतो. त्याची आता नियुक्ती होणार तोच काही कारणास्तव या निकालावर न्यायालयीन स्थगिती येते. त्यामुळे त्याच्या नियुक्तीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरते. अनिकेतचे निसर्गाशी भावनिक नाते असते. निसर्गाबद्दल त्याला प्रेम आणि जिव्हाळा असतो. त्यामुळे जंगल तोडीच्या वेदना सतत अस्वस्थ करत असतात. दरम्यान, गावातील राजकारण, इको-झोनमधील जंगलांची होणारी वृक्षतोड आणि त्यामागील स्वार्थी राजकारण्यांचा कारभार गावाच्या भवितव्याला धोका निर्माण करणारा असतो..त्यातच अनिकेतची ओळख कल्पना (अद्वयी वाघमारे) या तरुणीशी होते. तिला देखील उच्च शिक्षण घ्यायचे असते. त्यामुळे त्याबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी ती अनिकेतला भेटते. मग अनिकेत आणि तिच्यामध्ये मैत्रीचे सूर जुळतात. त्यानंतर अनिकेत-कल्पना आणि त्यांचे मित्र यांनादेखील गावामघ्ये घडणाऱ्या जंगल तोडीच्या घटना अस्वस्थ करतात. मग ही सगळी या परिस्थिती विरोधात उभे कसे राहतात...स्पर्धा परीक्षांची तयरी करीत असतानाच पर्यावरण संवर्धनाचा संघर्ष त्यांचा संघर्ष पुढे कसा जातो... जंगल वाचवण्यासाठी सुरू झालेला त्यांचा लढा यशस्वी होतो की नाही, यासाठी हा चित्रपट पाहिलेला बरा..चित्रपटाचे दिग्दर्शन नवीन देशबोनिया यांनी प्रभावीपणे केले आहे. पूर्वार्धात तरुण पिढीची स्वप्ने, आजची शिक्षण व्यवस्था आणि गावातील राजकारणाचे वास्तववादी चित्रण त्यांनी सुंदर पद्धतीने मांडलेले आहे. तर उत्तरार्धात पर्यावरण संवर्धनाचा मुख्य विषय ठळकपणे समोर आणला आहे. मात्र त्यांनी मूळ कथेला पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ घेतला आहे. त्यामुळे सुरुवातीला चित्रपट काहीसा पसरट झाला आहे. अभिनेता अजिंक्य राऊतने यापूर्वी छोट्या पडद्यावर उत्तम कामगिरी केली आहे. अनिकेतची भूमिका त्याने अत्यंत प्रभावीपणे साकारली आहे. प्रामाणिक, जिद्दी आणि ध्येयवेडा तरुण त्याने सहजतेने पडद्यावर उभा केला आहे. .त्याचा अभिनय नैसर्गिक आणि विश्वासार्ह वाटतो. अद्वयी वाघमारे हिनेही कल्पनाची भूमिका उत्तम प्रकारे निभावली आहे. अभ्यासू मुलीपासून ते एक जबाबदार आणि कर्तव्यदक्ष नागरिक बनण्यापर्यंतचा तिच्या पात्राचा प्रवास हा चित्रपटाचा महत्त्वाचा आधार ठरतो.अजिंक्य आणि अद्वयी या दोघांनीही वऱ्हाडी भाषेचा लहेजा बरोबर पकडला आहे.याशिवाय मिलिंद शिंदे, कमलेश सावंत, शेषपाल गणवीर, अभिजीत रामचंद्र आणि सानिका तोरस्कर यांनीही आपल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका उत्तमरीत्या साकारत कथेला भक्कम साथ दिली आहे. चित्रपटातील संगीत कथेला पुढे नेणारे झाले आहे. या कथेला दमदार पार्श्वसंगीताची जोड लाभलेली आहे. .विशेष बाब म्हणजे सिनेमॅटोग्राफर मनीष केदार व्यास आणि सुधीर वड्डेली यांनी निसर्गरम्य ठिकाणे आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केली आहेत. तांत्रिक बाबीमध्येही चित्रपट उजवा झाला आहे. मात्र चित्रपटाची गती पूर्वार्धात काहीशी संथ झाली आहे. कथा म्हणावी तशी वेग घेत नाही. मात्र त्यानंतर कथा वेगाने पुढे सरकते आणि चांगला सामाजिक संदेश देऊन जाते. उच्च शिक्षणाबरोबरच पर्यावरण संरक्षण किती महत्त्वाचे आहे. पुस्तकी परीक्षेबरोबरच आयुष्याची परीक्षा किती महत्त्वाची आहे हे सांगणारा हा चित्रपट आहे. -तीन स्टार.'माझ्यासोबत फिजिकल रिलेशन ठेव' दिग्दर्शकाने केली शरीरसुखाची मागणी, अभिनेत्री खुलासा करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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