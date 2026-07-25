सध्या काय करतात 'पंढरीची वारी' चित्रपटातील कलाकार? बालकलाकारासह अनेकांचं निधन; केवळ तिघेच जिवंत

प्रत्येक आषाढी एकादशीला टीव्हीवर एक चित्रपट आवर्जून दाखवला जातो तो म्हणजे 'पंढरीची वारी'. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना पंढरीच्या वारीशी नव्याने ओळख करून दिली. या चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन इतकी वर्ष उलटली तरी या चित्रपटाची जादू मुळीच कमी झालेली नाही. कोणत्याही वाहिनीवर हा चित्रपट लागला तरीही प्रेक्षक आजही तो आवडीने पाहतात. या चित्रपटात विठ्ठल कसा आपल्या भक्तासाठी धावून येतो हे दाखवण्यात आलं होतं. मात्र या चित्रपटातील कलाकार आता काय करतात ठाऊक आहे का? .पांडुरंगाच्या भक्ताला अटक होते आणि त्याची वारी चुकते. त्याच्याजागी त्याची मुलगी आणि पत्नी वारीला निघतात. मात्र त्याच्या पत्नीला विठुराया मुळीच पसंत नसतो. ती सतत त्याला दूषणं देत असते. त्यात पतीला अटक झाली हे ऐकताच ती विठुरायाला खडे बोल सुनावते. त्याच्या खऱ्या भक्ताला अटक झाली आणि तो काहीच करत नाहीये हे पाहून ती संतापते. मात्र पतीच्या इच्छेखातर ती वारीला जायला निघते. याच वारीत तिला सांभाळायला खराखुरा विठ्ठल येतो. एका मुक्या मुलाच्या रूपात खट्याळ विठोबा तिची सेवा करतो. शेवटी हा भक्तीचा प्रवास विठुरायाच्या गाभाऱ्यात जाऊन संपतो अशी कथा असलेला हा चित्रपट आजही अनेकांचा आवडता आहे. .कुठे आहेत कलाकार?'पंढरीची वारी' या चित्रपटात जयश्री गडकर, बाळ धुरी, नंदिनी, राघवेंद्र काडकोळ, राजा गोसावी, अशोक सराफ असे दिग्गज कलाकार होते. यातील आता केवळ बाळ धुरी, अशोक सराफ, नंदिनी जोग केवळ या जगात आहेत. चित्रपटात बालकलाकाराची भूमिका साकारणारा बकुळ कवठेकर देखील आता या जगात नाही. या चित्रपटात विठोबाची भूमिका बालकलाकार बकुल कवठेकर याने साकारली होती. त्याने एक वाक्यही न बोलता आपल्या हावभावांनी सगळ्यांवर छाप पाडली. चित्रपटानंतर त्याने पुण्यातफाईन आर्टसचं शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतला. परंतु, २००२ मध्ये त्याचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. ही बातमीदेखील सगळ्यांना चटका लावून गेली. .अश्विनी भावेने साधी ओळखही दाखवली नाही... महेश टिळेकरांनी थेट नाव घेतलं; अभिनेत्रीच्या वागण्यावर प्रश्नचिन्ह .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.