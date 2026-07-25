'पंढरीची वारी'मध्ये विठोबा साकारला अन् अजरामर झाला, पुण्यात शिकायला गेला आणि... कसं झालेलं चिमुकल्याचं निधन?

आषाढी एकादशी निमित्त टीव्हीवर एक चित्रपट हमखास दाखवला जातो तो म्हणजे 'पंढरीची वारी'. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. असा प्रेक्षक शोधूनही सापडणार नाही ज्याने हा चित्रपट पाहिला नाही. या चित्रपटातील प्रत्येक संवाद आजही प्रेक्षकांच्या तोंडावर आहे. यातील गाणी अजरामर आहेतच सोबतच यातील कलाकारही प्रेक्षकांच्या मनावर कोरले गेलेत. चित्रपटात वारीला निघालेल्या आई आणि मुलीच्या जोडीला एक छोट्या मुलगा येऊन भेटतो आणि तो त्यांची वारीतील सगळी संकटं दूर करतो. हा खट्याळ विठोबा म्हणजे खरंच विठ्ठल असतो हे शेवटी समजतं. असं कथानक असलेला हा चित्रपट [प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलेला. मात्र यातील खट्याळ विठोबा आज आपल्यात नाही. .'पंढरीची वारी' हा सिनेमा लागला की आजही प्रेक्षक मन लावून पाहतात. या चित्रपटात अभिनेत्री जयश्री गडकर, बाळ धुरी, नंदिनी, राघवेंद्र काडकोळ, राजा गोसावी, अशोक सराफ अनेक दिग्गज कलाकार होते. मात्र यातील मुख्य विठोबाची भूमिका साकारणारा कलाकार आज या जगात नाही. चित्रपटात ही भूमिका साकारलेली ती अभिनेता बकुळ कवठेकर याने. विठोबा म्हणून प्रेक्षक त्याला पाहत होते मात्र त्याच्या नशिबी फार आयुष्य आलं नाही. त्याने 'पंढरीची वारी' हा सिनेमा केला आणि तो शिक्षणासाठी पुण्यात गेला. त्याने पुण्यातील भारती विद्यापीठात फाईन आर्ट्सच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता..काळाने घाला घातला मात्र बकुळ पुढे शिकणार इतक्यात २००२ साली बकुळला अचानक हार्ट अटॅक आला आणि त्याचं निधन झालं. इतक्या कमी वयात या कलाकाराचं निधन झाल्याने सगळेच हादरले होते. त्याने फार कमी वयात सगळयांचा निरोप घेतला. त्यानंतर बकुळचा भाऊ समीर कवठेकर याने त्याच्या नावाने निर्मिती संस्था सुरू केली. 'स्वराज्यरक्षक संभाजी', 'स्वराज्यजननी जिजामाता', 'राजा शिवछत्रपती' सारख्या मालिकांची कार्यकारी निर्मिती याच संस्थेने केली आहे. बकुळ या जगात नसला तरी चित्रपटातून तो कायम प्रेक्षकांच्या मनात अजरामर राहणार. .डोहाळे जेवणादिवशी सायलीला अटक; गंभीर आरोप, महीपतची एंट्री, 'ठरलं तर मग'चं कथानक बदलणार, प्रोमो पाहून प्रेक्षक शॉक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.