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महाडचा तो ऐतिहासिक लढा पुन्हा जिवंत होणार; माजी मंत्र्यांनी लिहिलेले 'हे' नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला!

PANYANE PETLA VANVA NATAK: महाडच्या ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त रंगभूमीवर येत आहे 'पाण्याने पेटला वणवा.
PANYANE PETLA VANVA

PANYANE PETLA VANVA

ESAKAL

Payal Naik
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आज आपण सहजपणे पाणी पितो. मात्र, एक काळ असा होता की केवळ जन्माच्या आधारावर लाखो लोकांना सार्वजनिक पाण्यालाही स्पर्श करण्याचा अधिकार नव्हता. त्या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चवदार तळे सत्याग्रह उभारला. हा संघर्ष केवळ पाण्यासाठी नव्हता, तर मानवी प्रतिष्ठा, समानता आणि स्वाभिमानासाठी पेटलेला लढा होता. या ऐतिहासिक घटनेच्या शताब्दी वर्षानिमित्त 'पाण्याने पेटला वणवा' हे ऐतिहासिक मराठी नाटक मंगळवार २३ जून रोजी रंगभूमीवर येत आहे. यशवंतराव नाट्यमंदिर, माटुंगा येथे रात्री ८.०० वाजता या नाटकाचा शुभारंभाचा प्रयोग रंगणार आहे.

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