मयुरीचे गंभीर आरोप, पण पियुषची तिसरी बायको सुरुचीने घेतलेली त्याची बाजू; म्हणालेली- मी त्याला बोलायची सवय लावली...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री मयुरी वाघ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. तिने तिचा पती आणि अभिनेता पियुष रानडे याच्याबद्दल धक्कादायक खुलासे केले आहेत. मयुरी पियुषची दुसरी पत्नी होती. त्याने आपल्याला फसवलं असल्याचं तिने सांगितलंय. त्याने तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला असं ती म्हणालीये. शेवटी वडिलांना वाईट बोलल्यानंतर मात्र मयुरीने सगळं संपवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पियुषची तिसरी पत्नी सुरुची आडारकर त्याच्याशी लग्न केल्यनानंतर काहीतरी वेगळंच म्हणाली होती. तिने आधीची दोन लग्न तुटण्यावर पियुषची बाजू घेतली होती. .पियुष आणि सुरुची यांचं लग्न ६ डिसेंबर २०२३ ला झालं. त्यानंतर त्यांना ट्रोल करण्यात आलं. सुरुचीच्या या निर्णयानंतर अनेकांना धक्का बसला होता. त्यानंतर सुरुचीने रेडिओ सिटीला मुलाखत दिलेली. यात बोलताना सुरुची म्हणाली, ''हो मला ट्रोलिंग होणार हे अपेक्षित होतं. आजपर्यंत पियुष माणूस म्हणून कोणापर्यंत पोहोचला नाहीये. तो बोलत नाही. आमच्या रिलेशनशिपमध्ये अनेक गोष्टी मला त्याला विचाराच्या लागायच्या, मी त्याच्याशी संवाद साधायचे.त्याला मी बोलायची सवय लावली. त्यानंतर मला माहित होतं कि तो कोणापर्यंत पोहोचलेला नाहीये त्यामुळे लोक हल्ली खूप जजमेंटल होता. पण,आमच्या दोघांमध्ये कोणीतरी खंबीर राहणं हे खूप जास्त महत्त्वाचं होतं आणि मी खंबीर आहे. मी करण्याआधी विचार करत असल्यामुळे मला माझ्या निर्णयांवर खूप विश्वास असतो. मी त्या व्यक्तीला सगळ्या गोष्टींसकट स्वीकारलं आहे. जर माणूस म्हणून चुकीचा असता तर त्याच्यासोबत आज कुणीही का असतं?".आधीच्या घटस्फोटांबद्दल बोलताना ती म्हणाली, ''त्याच्या आयुष्यात ते घडलंय तर, त्याची झळ त्यालाच जास्त बसलीये. मला त्याच्या कोणत्याच गोष्टीचा काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. कारण भूतकाळ हा भूतकाळच असतो. कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये एका कोणाची चूक आहे हे नसतंच… हे सगळं तेव्हाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतं. अनेकदा दोघंही खूप चांगली असतात पण, त्यांचं एकमेकांशी नाही पटत मग, त्यांनी अट्टाहासाने का एकत्र राहावं? फक्त समाजात माहितीये म्हणून पटत नसून एकत्र राहणं हे गरजेचं नाहीये. मला असं वाटतं की, ते लोक पण खूप सक्षम आहेत जे त्या परिस्थितीत वेगळं होण्याचा विचार करतात. नाहीतर अनेक जोडप्यांना काही वर्षांनी या गोष्टी समजतात की, अरे आपण फक्त मुलासाठी एकत्र राहिलो, समाजासाठी एकत्र आहोत. आपण आयुष्य जगलोय का? तर नाही जगलो. मग एकमेकांना त्रास न देता तुम्ही वेळीच जेव्हा बाजूला होता तेव्हा तो निर्णय खूप मोठा असतो. त्यामुळे मी त्याचं सगळं स्वीकारलं.''.पीयूषच्या आधीच्या पत्नींबद्दल बोलताना ती म्हणाली, ''मला कसलीच असुरक्षितता वाटत नाही. माझ्या मनात कोणताही वाईट विचार येत नाही. आम्ही खूप चांगले मित्र आहोत ही आमच्या नात्यातील चांगली गोष्ट आहे. उद्या तो याच इंडस्ट्रीत काम करणार आहे आणि बरीच लोक समोर येणार आहेत. त्यांचं नाही पटलं ना म्हणून असं झालं. आपण माणूस म्हूणन परिपक्व असतो. त्यामुळे प्रत्येकाची वेगळी वाढ असते. त्यामुळे आपण कुणावर रागावून बसत नाही. आमचे हेच विचार सारखे असल्यामुळे आम्हाला एकमेकांविषयी अशाप्रकारे असुरक्षित वाटत नाही. कुठल्याच गोष्टीबाबत असं वाटत नाही.''