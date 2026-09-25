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प्रत्येक कथा ही सोपी उत्तरे देण्यासाठी नसते... मृणाल ठाकूर- हुमा कुरेशी यांच्या 'पूजा मेरी जान'ची चर्चा

MRUNAL THAKUR POOJA MERI JAAN MOVIE RELEASE DATE:'पूजा मेरी जान' चा प्रीमियर 2 ऑक्टोबर रोजी हिंदी Zee 5 वर होणार आहे. काय आहे चित्रपटाची कथा?
pooja meri jaan

pooja meri jaan

ESAKAL

Payal Naik
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प्रत्येक कथा ही सोपी उत्तरे देण्यासाठी नसते. काहींचा उद्देश आपल्याला अस्वस्थ करणे, आपण काय स्वीकारतो यावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि आपण ज्या सत्यांपासून आपल्याला दूर पळण्याची इच्छा आहे त्यांचा सामना करणे हा असतो. नवज्योत गुलाटी दिग्दर्शित; दिनेश विजन आणि अमर कौशिक निर्मित, मॅडॉक फिल्म्सची निर्मिती-पूजा मेरी जानचा प्रीमियर 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी हिंदी Zee 5 वर होणार आहे. तीव्र स्वरूपाच्या कथेत पूजाविषयी अस्वस्थ करणाऱ्या घटनांची कथा उलगडणार आहे.

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