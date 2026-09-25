प्रत्येक कथा ही सोपी उत्तरे देण्यासाठी नसते... मृणाल ठाकूर- हुमा कुरेशी यांच्या 'पूजा मेरी जान'ची चर्चा

प्रत्येक कथा ही सोपी उत्तरे देण्यासाठी नसते. काहींचा उद्देश आपल्याला अस्वस्थ करणे, आपण काय स्वीकारतो यावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि आपण ज्या सत्यांपासून आपल्याला दूर पळण्याची इच्छा आहे त्यांचा सामना करणे हा असतो. नवज्योत गुलाटी दिग्दर्शित; दिनेश विजन आणि अमर कौशिक निर्मित, मॅडॉक फिल्म्सची निर्मिती-पूजा मेरी जानचा प्रीमियर 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी हिंदी Zee 5 वर होणार आहे. तीव्र स्वरूपाच्या कथेत पूजाविषयी अस्वस्थ करणाऱ्या घटनांची कथा उलगडणार आहे..'पूजा मेरी जान' ची कथा काय पूजा या तरुणीभोवती कथा फिरते. जवळच्या मित्राचे प्रेम नाकारण्याचा निर्णय अस्वस्थ करणाऱ्या घटनांची मालिका सुरू करतो. कथा जसजशी पुढे सरकते, तसतसे खरोखर काय घडले, कोण जबाबदार आहे आणि पूजा परिस्थितीची बळी आहे की तिच्या सभोवतालच्या घटनांशी तिचा सखोल संबंध आहे याबद्दल प्रश्न उद्भवू लागतात. हुमा कुरेशीने सना ही भूमिका साकारली आहे. जी वकील आहे. ती हे संपूर्ण प्रकरण फार जवळून हाताळते. कारण ती पूजाच्या सभोवतालची परिस्थिती एकत्रित करण्याचा आणि परस्परविरोधी डाव नेमके काय आहेत हे उघड करण्याचा प्रयत्न करते. सत्य अधांतरी राहिल्याने, पूजा मेरी जान प्रेक्षकांना प्रश्न विचारत राहते की निर्दोषपणा कुठे संपतो आणि जबाबदारी कुठे सुरू होते. हळूहळू नकार, वेड आणि सामाजिक निर्णय या गडद गुंतागुंतीवर प्रकाश पडतात. .पूजा मेरी जान वेगळी का आहे ? बदलत्या दृष्टिकोनातून अनेक पैलू असलेले रहस्य उलगडते. मृणाल ठाकूर आणि हुमा कुरेशी आकर्षक भूमिकांमध्ये एकत्र आल्या आहेत. या बद्दल बोलताना अभिनेत्री मृणाल ठाकूर म्हणाली” मी अगदी सुरुवातीपासूनच या कथेकडे आकर्षित झाले. एक अभिनेत्री म्हणून अनेक कंगोरे शोधण्याची तसेच काहीतरी विलक्षण संधी मिळेल असं मनोमन वाटत होते. पूजा या व्यक्तिरेखेला अनेक पदर आहेत. ही फिल्म तसेच पूजाचा प्रवास या दोन्हीकडे मी आकर्षित झाले कारण त्या भूमिकेच्या सभोवताली गुंत्याची होणारी उकल! माझ्याकडून काही भावनिक छटा रंगवून घेण्याची ताकद या पात्रात होती. प्रेक्षक स्वत:च छडा लावतील अशा उत्तरांचा मागोवा सजगपणे घ्यायला लावणारी भूमिका मला साकारता आली. ही कथा प्रश्नांचा भुंगा पाठीशी लावते. प्रेक्षक जे पाहतो, त्याचा विश्वास बसतो आणि आपल्या धारणा एखाद्या व्यक्तीचा किंवा परिस्थितीचा न्याय करण्याच्या पद्धतीला किती लवकर आकार देऊ शकतात. .अभिनेत्री हुमा कुरेशी म्हणाली “पूजा मेरी जान’ला मनोरंजक बनवणारी गोष्ट म्हणजे ती त्याच्या मध्यवर्ती परिस्थितीकडे केवळ एका दृष्टिकोनातून पाहत नाही. सना ही मी साकारत असलेली व्यक्तिरेखा कथेत कायदेशीर दृष्टिकोन आणते. कारण ती जे घडले ते एकत्रित करण्याचा आणि पूजाच्या सभोवतालच्या परस्परविरोधी नोंदी समजून घेण्याचा प्रयत्न करते. लोक आणि घटना समजून घेण्याच्या पद्धतीला धारणा कशी आकार देऊ शकते. तसेच सत्यापासून गृहीतके वेगळे करणे किती कठीण असू शकते हे या कलाकृतीत उलगडले आहे. संमती, जबाबदारी, न्याय आणि सामाजिक निर्णयाबद्दल अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारताना भावनिकदृष्ट्या गुंतवून ठेवणाऱ्या कथेचा भाग होणे हा एक शक्तिशाली अनुभव होता.”.लग्नाला १२ वर्ष होतील तरीही मला कळलेलं नाही की... श्रेया बुगडेने सांगितलं नवरा निखिल सेठसोबत कसं आहे नातं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.