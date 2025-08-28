Premier

मला मुलं हवीत पण बायकोला... लग्नाच्या ९ वर्षांनंतरही बाळ नसण्यावर लोकप्रिय अभिनेता झाला व्यक्त; म्हणाला, 'लव्ह मॅरेज केलंय म्हणून...

ACTOR TALKED ABOUT NOT HAVING CHILD: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्याने आपल्याला मूल हवंय पण आपल्या पत्नीला मूल नको असल्याचं म्हणत स्वतःचं दुःख व्यक्त केलं आहे.
नुकतीच 'बिग बॉस १९' ची सुरुवात झालीये. या कार्यक्रमाच्या पहिलीतच आठवड्यात बसीर अली आणि कुनिका सदानंद यांच्यात वाद झाला. यासगळ्यांमध्ये एका स्पर्धकाने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. तो स्पर्धक म्हणजे गौरव खन्ना. गौरवने नुकतीच 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' ची ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. आता तो बिग बॉसच्या घरात आला आहे. त्याच्या चाहत्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे. नुकतेच मृदुल तिवारी आणि गौरव खन्ना बिग बॉसच्या घरात फिरताना दिसले. यादरम्यान ते त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर बोलताना दिसले.

