मला मुलं हवीत पण बायकोला... लग्नाच्या ९ वर्षांनंतरही बाळ नसण्यावर लोकप्रिय अभिनेता झाला व्यक्त; म्हणाला, 'लव्ह मॅरेज केलंय म्हणून...

नुकतीच 'बिग बॉस १९' ची सुरुवात झालीये. या कार्यक्रमाच्या पहिलीतच आठवड्यात बसीर अली आणि कुनिका सदानंद यांच्यात वाद झाला. यासगळ्यांमध्ये एका स्पर्धकाने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. तो स्पर्धक म्हणजे गौरव खन्ना. गौरवने नुकतीच 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' ची ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. आता तो बिग बॉसच्या घरात आला आहे. त्याच्या चाहत्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे. नुकतेच मृदुल तिवारी आणि गौरव खन्ना बिग बॉसच्या घरात फिरताना दिसले. यादरम्यान ते त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर बोलताना दिसले. .मृदुल गार्डनमध्ये गौरवला विचारतो, 'तुमच्या लग्नाला किती वर्षे झाली आहेत?' त्यावर गौरव म्हणतो, 'नोव्हेंबरमध्ये ९ वर्षे होतील.' त्यानंतर मृदुल विचारतो तुला मुलं आहेत का? गौरव म्हणाला, 'नाही! माझ्या पत्नीला मुलं नको आहेत.' त्यावर मृदुल विचारतो, 'आणि तुम्हाला?' त्यावर गौरव म्हणतो, 'मला पाहिजे. पण आमचं लव्ह मॅरेज आहे, त्यामुळे ती जे म्हणेल ते ऐकावं लागेल. प्रेम केलंय तर साथ द्यावी लागेल ना.तिचा विचारही बरोबर आहे. कारण मूल सांभाळणं ही मोठी जबाबदारी असते. आता ती व मी सोबत राहतो. मी कामावर जातो, तिलाही काम मिळालं की मग आम्हाला बाळ दुसऱ्या कुणाजवळ ठेवायचं नाही.' .तो पुढे म्हणाला, 'तर तुम्ही विचार केला की आपण आपले आयुष्य स्वतःपर्यंतच मर्यादित ठेवायचे. आपण आपल्या आयुष्यात कोणतीही नवीन जबाबदारी नको. हो! मला बाळ हवे होते, पण जेव्हा तिने मला या गोष्टी समजावून सांगितल्या तेव्हा मी म्हणालो, ठीक आहे. त्यावर मृदुल त्याला पुन्हा ३- ४ वर्षांनी विचार करा असा सल्ला देतो..एका मुलाखतीमध्ये गौरव शर्माची पत्नी आकांक्षा हिने गमतीत म्हटलेलं की, मी गौरव नावाच्या मोठ्या बाळाची काळजी घेतेय. मी अद्याप बाळासाठी तयार नाही. पती व सासू-सासऱ्यांनी कधीच बाळासाठी दबाव आणला नाही.'