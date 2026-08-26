DDLJ च्या क्लायमॅक्समध्ये सगळे होते पण एक अभिनेत्री नव्हती; तिच्यामुळे बदलला चित्रपटाचा शेवट; इतक्या वर्षांनी सांगितलं कारण

DDLJ Movie Climax Seen: 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलेलं. १९९५ मधील या चित्रपटाने कमाईचे रेकॉर्ड मोडले. आजही प्रेक्षकांना या चित्रपटातील प्रत्येक पात्र लक्षात आहे. या चित्रपटात जेव्हा शेवटचा सीन दिसतो ज्यात अमरीश पुरी काजोलला जा सिमरन जा म्हणतात, तेव्हा चित्रपटातील प्रत्येक पात्र हजर असतं. मात्र त्यात एक अभिनेत्री नाहीये. आणि ही अभिनेत्री असती तरी कदाचित या चित्रपटाचा शेवट आणखी रंजक झाला असता. ही अभिनेत्री होती अमरीश पुरीच्या बहिणीची भूमिका हिमानी शिवपुरी. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत हिमानी यांनी त्यांच्या तिथे नसल्याचं मोठं कारण सांगितलं. .जेव्हा चित्रपटातील शेवटचा सीन शूट होणार होता. त्याच्या अवघ्या दोन-तीन दिवसांआधीच त्यांचे पती ज्ञान शिवपुरी यांचं निधन झालं. त्या दिवसाची आठवण सांगताना हिमानी म्हणाल्या, 'सुदैवाने तेव्हा माझा भाऊ मुंबईत आला होता, पण तो लहान असल्याने त्याला मुंबईबद्दल जास्त माहीत नव्हतं. त्यामुळे अंत्यसंस्काराची सर्व व्यवस्था मलाच करावी लागली. मला काहीच कळत नव्हतं. कारण हा माझ्यासाठी मोठा धक्का होता आणि मोठी जबाबदारीही होती. ज्ञान शिवपुरी बाथरूममध्ये अचानक कोसळले, इमारतीतील डॉक्टरांना बोलावलं, त्यांनी तपासून मृत घोषित केलं. पण माझा यावर विश्वास बसला नाही आणि मी पतीला घेऊन रुग्णालयात गेले. ती माझी चूक झाली. कारण रुग्णालयात नेल्यामुळे शवविच्छेदन करावे लागले आणि या सर्व गोष्टी मला एकटीलाच सांभाळाव्या लागल्या.'.असा होता क्लायमॅक्स पतीच्या निधनानंतर दुःखामुळे आणि हॉस्पिटलच्या वाऱ्यांमुळे हिमानी यांना 'दिलवाले दुल्हनिया'च्या शूटिंगचा विसर पडला. त्या म्हणाल्या, 'निर्मात्यांनी मला फोन केला आणि सांगितलं, ‘तुमच्या पतीचं निधन झालंय हे आम्ही समजू शकतो. पण आमच्याकडे शाहरूख, अमरीश पुरी, फरिदा जलाल आणि इतर सर्व कलाकारांच्या तारखा आधीच ठरलेल्या आहेत. मॅम, आम्हाला हे शूटिंग करावंच लागेल, पण तुम्ही येऊ शकत नाही हे आम्ही समजू शकतो.’ त्या वेळी माझे या गोष्टींकडे फारसे लक्षही नव्हते.' चित्रपटात शेवटच्या सीनमध्ये हिमानी अनुपम खेर यांच्यासोबत जाताना दाखवण्यात येणार होत्या. मात्र शूटिंगमध्ये त्या हजर नसल्याने एकाच जोडप्याची लव्हस्टोरी पूर्ण झाली. .थकलेला चेहरा, चालताही येईना... नवऱ्याला अखेरचा निरोप देताना अरुणा इराणी यांना अश्रू अनावर; या कलाकारांचीही हजेरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.