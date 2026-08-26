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DDLJ च्या क्लायमॅक्समध्ये सगळे होते पण एक अभिनेत्री नव्हती; तिच्यामुळे बदलला चित्रपटाचा शेवट; इतक्या वर्षांनी सांगितलं कारण

ACTRESS MISSING FROM DILWALE DILHANIYA LE JAYENGE CLIMAX: 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' हा चित्रपट तुम्ही पाहिला असेल. मात्र या चित्रपटाच्या शेवटी एक अभिनेत्री कुठेही दिसली नाही. कोण होती ती?
DDLJ Movie Climax Seen

dilwale dulhaniya le jayenge climax

esakal

Payal Naik
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DDLJ Movie Climax Seen: 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलेलं. १९९५ मधील या चित्रपटाने कमाईचे रेकॉर्ड मोडले. आजही प्रेक्षकांना या चित्रपटातील प्रत्येक पात्र लक्षात आहे. या चित्रपटात जेव्हा शेवटचा सीन दिसतो ज्यात अमरीश पुरी काजोलला जा सिमरन जा म्हणतात, तेव्हा चित्रपटातील प्रत्येक पात्र हजर असतं. मात्र त्यात एक अभिनेत्री नाहीये. आणि ही अभिनेत्री असती तरी कदाचित या चित्रपटाचा शेवट आणखी रंजक झाला असता. ही अभिनेत्री होती अमरीश पुरीच्या बहिणीची भूमिका हिमानी शिवपुरी. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत हिमानी यांनी त्यांच्या तिथे नसल्याचं मोठं कारण सांगितलं.

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