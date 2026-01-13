चांगल्या चालणाऱ्या मालिकेतून घेतली एक्झिट; मग २० दिवसात मालिकाच संपली; आता पुन्हा भेटीला येतेय गाजलेली अभिनेत्री

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे प्रेक्षकांचे आवडते असतात. त्यामुळेच त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यावर प्रेक्षकांचं बारीक लक्ष असतं. आपला आवडता अभिनेता किंवा अभिनेत्री चुकीची वागली की प्रेक्षक त्यांना सुनवायला मागेपुढे पाहत नाहीत. असंच काहीसं झालं आहे स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय अभिनेत्रीसोबत. स्टार प्रवाहवर चांगली चालणारी मालिका सोडून या अभिनेत्रीने एक्झिट घेतली होती. त्यानंतर ती मालिका बंद करावी लागलेली. मात्र आता महिन्याभरातच ही अभिनेत्री एका नवीन प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. त्यावरून प्रेक्षकांनीही तिला सुनावलंय. .छोटी पडद्यावरील ही गाजलेली अभिनेत्री आहे इशा केसकर. इशा गेली दोन वर्ष स्टार प्रवाहावरील 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' या मालिकेसोबत जोडलेली होती. ती या मालिकेत कला चांदेकर हे पात्र साकारत होती. मात्र महिन्याभरापूर्वी अचानक या मालिकेने निरोप घेतला. ज्याचं कारण इशा आहे असं प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. इशाने तिच्या डोळ्याची सर्जरी झाल्याने मालिकेतून रजा घेतली होती. महिनाभर त्रास सहन करत ती शूटिंग करत होती, सतत सुट्ट्या घेणं योग्य नाही असं ती म्हणालेली. मात्र इशा गेल्यानंतर महिन्याभरातच ही मालिका बंद करावी लागली. आता इशा नव्या प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. .इशाने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करत याबद्दल सांगितलं आहे. इशा लवकरच नवीन प्रोजेक्टमध्ये दिसणार आहे. प्रेक्षकांच्या मते हा झी मराठीचा नवा प्रोजेक्ट आहे. झी मराठीवरील 'सनई चौघडे' या मालिकेत इशा दिसणार असल्याचं बोललं जातंय. मात्र प्रेक्षक तिच्यावर चांगलेच नाराज आहेत. तिच्यामुळे मालिका बंद झाली आणि इतरांचं उपजीविकेचं साधनही बंद झालं असं म्हणत प्रेक्षक तिला जबाबदार धरत आहेत. आता मालिका बंद होण्यामागचं नेमकं कारण ठाऊक नसलं तरी प्रेक्षकांनी मात्र इशाला दोष दिलाय. तर तिचे चाहते मात्र तिला नव्या प्रोजेक्टसाठी शुभेच्छा देत आहेत. .आणखी एका अभिनेत्रीने सोडली 'पिंगा गं पोरी पिंगा' मालिका; सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितला निर्णय; म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.