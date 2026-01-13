Premier

चांगल्या चालणाऱ्या मालिकेतून घेतली एक्झिट; मग २० दिवसात मालिकाच संपली; आता पुन्हा भेटीला येतेय गाजलेली अभिनेत्री

POPULAR ACTRESS RETUREN ON SMALL SCREEN: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. तिने इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करत याबद्दल माहिती दिली आहे.
छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे प्रेक्षकांचे आवडते असतात. त्यामुळेच त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यावर प्रेक्षकांचं बारीक लक्ष असतं. आपला आवडता अभिनेता किंवा अभिनेत्री चुकीची वागली की प्रेक्षक त्यांना सुनवायला मागेपुढे पाहत नाहीत. असंच काहीसं झालं आहे स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय अभिनेत्रीसोबत. स्टार प्रवाहवर चांगली चालणारी मालिका सोडून या अभिनेत्रीने एक्झिट घेतली होती. त्यानंतर ती मालिका बंद करावी लागलेली. मात्र आता महिन्याभरातच ही अभिनेत्री एका नवीन प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. त्यावरून प्रेक्षकांनीही तिला सुनावलंय.

