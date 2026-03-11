Premier

करावं तसं भरावं! मैत्रिणीचा संसार मोडून तिच्या नवऱ्याशी केलेलं लग्न; ४ वर्षातच घेतला घटस्फोट; किती घेतली पोटगी?

POPULAR BOLLYWOOD ACTRESS DIVORCE: मैत्रिणीचा संसार मोडून तिच्याच नवऱ्यासोबत संसार ठरणारी अभिनेत्री म्हणून तिच्यवर टीका करण्यात आली. मात्र आता तिने ४ वर्षातच घेतलाय.
hansika motwani

hansika motwani

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

दाक्षिणात्य चित्रपटांसोबत बॉलिवूड चित्रपटांमध्येही आपल्या अभिनय आणि सौंदर्याची जादू दाखवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी सध्या प्रेक्षकांच्या निशाण्यावर आहे. त्याचं कारण आहे अभिनेत्रीचा घटस्फोट. गेले वर्षभर हंसिकाच्या आयुष्यात सारंकाही आलबेल नसल्याच्या चर्चा होत्या. त्यावर हंसिकाने बोलणं टाळलं होतं. आता अखेर तिने पतीपासून वेगळं होऊन या चर्चा खऱ्या ठरवल्यात. मुंबईतील बांद्रा फॅमिली कोर्टाने त्यांचा घटस्फोट मान्य केलाय.

Loading content, please wait...
bollywood
bollywood actress
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.